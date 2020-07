Höher springen, schneller laufen, bessere Leistung bringen

"Stell dir Faszien wie eine dynamische, endlose Rolle Plastikfolie vor. Faszien umhüllen unter anderem die Muskeln, trennen sie voneinander ab, sorgen für fokussierte Bewegung und ermöglichen Muskeln, Nerven, Blutgefäßen und Organen, als eine kollektive Einheit zu wirken", erklärt Dr. Rebecca Pratt, Professorin für Anatomie an der William Beaumont School of Medicine der Oakland University. Zu den verschiedenen Faszienarten gehören auch Sehnen, Gelenkkapseln, Bänder und intramuskuläres Bindegewebe, so Schleip.



Sehnen haben ein wellenförmiges Muster, das auch Crimp genannt wird, erklärt Schleip. "Je stärker eine Sehne gekräuselt ist, desto mehr Speicherkapazität hat sie", fährt er fort. Nehmen wir zum Beispiel die Bewegung beim Laufen: Wenn dein Fuß auf den Boden trifft, dehnt sich die Kräuselung deiner Achillessehne kurzzeitig auf, um kinetische Energie zu speichern. Stößt du dich mit dem Fuß wieder vom Boden ab, kehrt die Sehne in ihre vorherige Kräuselung zurück. Dieses Zusammenziehen treibt dich vorwärts. Je mehr Speicherkapazität die Sehne hat, desto größer ist diese Rückfederung.



"Tierstudien haben gezeigt, dass nach drei Monaten regelmäßiger Laufübungen die Sehnenkräuselung zunimmt", sagt Schleip. Dies deutet darauf hin, dass du – genau wie beim Krafttraining, wo du mit der Zeit deine Muskelmasse erhöhst – die Kräuselung deiner Sehnen und damit die Fähigkeit deiner Faszien, den Körper durch Bewegung anzutreiben, verbessern kannst.



Die kinetische Speicherkapazität deiner Faszien kannst du nicht nur durch Laufen erhöhen. "Plyometrische Übungen, also Sprungübungen, trainieren die Muskeln so, dass sie sich weniger zusammenziehen und gleichzeitig Energie effizienter speichern", so Schleip. Das liegt daran, dass sich die Faszien beim Springen oder Hüpfen in schneller Folge verlängern und verkürzen und so diese Kräuselung aufbauen. Studien deuten darauf hin, dass Sehnen nach drei Monaten regelmäßigen plyometrischen Trainings (das nach Meinung von Experten in der Regel höchstens alle 48 Stunden durchgeführt werden sollte) mehr Rückstoß und Kräuselung aufweisen. Selbst ein paar 10-sekündige Sätze Pogo-Sprünge einige Male pro Woche können hilfreich für dein Gewebe sein.



Hier sind drei weitere Möglichkeiten, die Kräuselung zu verbessern und deine Faszien gesund zu erhalten.