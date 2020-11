Häufige Ausreden beim Thema Lauftraining – und wie du sie überwindest

Ausrede Nr. 6: "Ich kann wegen [schmerzenden Körperteil einfügen] nicht laufen." Lösung: Mach Krafttraining.

"Sobald du irgendwo Schmerzen hast, kann das an einer Verletzung liegen", erklärt Bennet. "Kurzfristig gesehen ist es dann wahrscheinlich wirklich besser, wenn du nicht läufst. Du solltest aber auch kein schlechtes Gefühl deswegen haben. Betrachte das Ganze folgendermaßen: Du bist inzwischen so ein guter Läufer bzw. eine gute Läuferin, dass es Zeit für dich ist, dich auf deine allgemeine Fitness zu konzentrieren. Glückwunsch! Frag dich also, warum die Verletzungen auftreten. Kräftigst du deine Hüftbeuger? Trainierst du deine Bauchmuskulatur und die Muskeln, die deine Knie stabilisieren, wie beispielsweise deine Oberschenkel? Viel Arbeit ist das nicht. Halte ganz einfach eine Plank oder mach ein paar Ausfallschritte rückwärts. Du wirst sehen, das macht einen großen Unterschied. Du willst ja schließlich gesund bleiben."



Sobald du diese Ausreden hinter dir lässt, erkennst du vielleicht, dass es zum Reiz des Laufens gehört, auch dann weiterzumachen, wenn du glaubst, dass du nicht weitermachen willst.



"Natürlich wird es auch mal nicht so gut laufen", so Bennett. "Vielleicht bist du wegen eines Streits mit deiner Mutter gestresst oder hast schlecht geschlafen. Doch wenn du deinen Lauf beendest – auch wenn er nur bis zum Ende der Straße geht – kannst du sagen: 'Ich habe es geschafft und etwas über mich gelernt.' Das gibt dir ein gutes Gefühl, das du wieder und wieder verspüren möchtest. So bleibst du motiviert. Manchmal brauchst du am Ende des Tages einfach einen kleinen Sieg. Und was wäre da besser geeignet als ein erfolgreich beendeter Lauf?"



Wenn du dir also das nächste Mal überlegst, ob du laufen sollst oder nicht, dann stell dir ganz einfach vor, wie ein kleiner Coach Bennett auf deinen Schultern sitzt und dir vorhält, dass du keine Ausreden mehr benutzen sollst.