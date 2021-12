Gloves not Gunz: Mehr als nur ein Boxclub

In Croydon, Süd-London, hat ein überraschend kleiner, versteckter Boxclub großen Einfluss auf Kids, die ihr Leben in den Griff bekommen möchten. Hier gibt es nicht viel Platz, es riecht nach Schweiß und das Ganze hat wenig mit den Hochglanz-Studios in anderen Stadtteilen zu tun. Aber jedem ist sofort klar, worum es hier eigentlich geht: Das Leben der Kids zum Besseren wenden. Gloves Not Gunz wurde Anfang 2017 von Adam Ballard und Ben Eckett gegründet. Sie wollten etwas verändern, nachdem die Jugendkriminalität in ihrer Gegend immer weiter stieg.



Bei Gloves Not Gunz sind alle willkommen. Kids von den verschiedensten Schulen und aus den unterschiedlichsten Stadtteilen kommen hierher, und alle bringen ganz eigene Probleme mit. Sie respektieren ihre Unterschiede. Tatsächlich spielen die keine Rolle mehr, sobald man den Club betritt. Hier geht es ausschließlich darum, Spaß zu haben, etwas Neues zu erleben und mal loslassen zu können. Jeder noch so kleine Sieg wird wahrgenommen und gefeiert.



Für viele Kids ist der Alltag in Süd-London alles andere als leicht. Doch sie können ihn besser meistern, wenn sie sich beim Gewichtheben und Zirkeltraining auspowern dürfen und mit den richtigen Atemübungen lernen, auch mal zu entspannen. So werden sie ausgeglichener und erleben so etwas wie innere Ruhe.