Ernährung oder Training: Was ist wichtiger, um Gewicht zu verlieren?

Viel zu oft wird der Effekt von Sport nur in Bezug auf das Thema Abnehmen behandelt. Welche Workouts sind am besten geeignet, um abzunehmen? Wie oft musst du pro Woche trainieren, um abzunehmen? Wie viele Kalorien kannst du verbrennen? Diese Fragen behandeln alle nur ein Ergebnis: eine Veränderung des Körpergewichts.

Körperliche Betätigung hat durchaus Vorteile, wenn du abnehmen möchtest. Sie trägt zu deinem gesamten täglichen Energieverbrauch bei. Das ist die Zahl an Kalorien (Energie), die du an einem Tag verbrennst. Diese Zahl basiert auf einer Reihe an Faktoren.

Alter

Größe

Gewicht

Geschlecht

Aktivitätslevel

Körperbau

Dein gesamter täglicher Energieverbrauch ist wichtig, weil du Gewicht zunimmst, wenn du einen Kalorienüberschuss schaffst (also mehr isst, als du brauchst). Bei einem Kaloriendefizit (du isst weniger oder verbrennst mehr Kalorien) verlierst du Gewicht.

Daher nehmen viele Menschen an, dass du einfach mehr Sport machen musst, um abzunehmen. Aber das stimmt nicht ganz.