Drei Variationen für das Kurzhantelrudern, die die Kraft deines Oberkörpers auf die Probe stellen

03. Vorgebeugtes Rudern im Wechsel

Beanspruchte Muskeln: Trapezmuskeln, Schultermuskeln, Brustmuskeln, große Rückenmuskeln, Rautenmuskeln, Bizepsmuskeln, Erector spinae



Nimm die gleiche Ausgangsposition wie beim vorgebeugten Rudern ein. Beug dann einen Arm und zieh deinen Ellenbogen eng am Körper nach hinten, bis du mit dem Gewicht deinen Oberkörper erreichst. Kehre dann zurück in die Ausgangsposition. Das war eine Wiederholung. Wiederhole die Bewegung mit dem anderen Arm. Beginne anschließend wieder von vorn.



Die einfachere Variante

Verwende eine Hantelbank zur Unterstützung. Du kannst senkrecht oder parallel dazu stehen. Wenn du senkrecht stehst, bring deine Füße hüftbreit auseinander und halte deine Hüfte gerade. Bei paralleler Ausrichtung stehst du mit versetzten Füßen und platzierst die Hand, mit der du gerade nicht trainierst, fest auf der Hantelbank.



Die schwierigere Variante

Um deinen Core noch intensiver zu trainieren, mach einen Renegade Row. Du gehst im Grunde wie beim Rudern im Wechsel vor, mit dem Unterschied, dass deine Ausgangsposition die Plank-Position ist. Nimm also die Plank-Position ein und halte eine Kurzhantel in jeder Hand. Die Hände befinden sich direkt unter den Schultern und die Füße sind etwas mehr als hüftbriet auseinander. Das ist die Ausgangsposition. Beug dann einen Arm und zieh deinen Ellenbogen eng am Körper nach hinten, bis du mit dem Gewicht deinen Oberkörper erreichst. Kehre dann zurück in die Ausgangsposition. Wechsle die Seiten und wiederhole die Bewegung. Das war eine Wiederholung. Wenn du es schaffst, kannst du zwischen den Wiederholungen auch noch einen Push-up machen.