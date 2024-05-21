Die Geschichte des Pegasus

Die Zoom Air-Dämpfung, die bereits bei anderen Schuhmodellen beliebt war, wurde 2010 eingeführt. Sie sorgt für ein reaktionsschnelles, federndes Tragegefühl und ist bis heute das Air-Element der Wahl für den Pegasus. Im Laufe der Zeit wurden einige Updates vorgenommen, darunter ein Obermaterial mit zusätzlicher Belüftung und Verbesserungen, die dem Franchise einen frischen Look verliehen. In der 35. Auflage wurde zum ersten Mal überhaupt das Zoom Air-Element mit voller Länge in einer konturierten Einheit verwendet, die sich mit dem Schuh wölbt. War der Pegasus immer noch beliebt? 12 Millionen verkaufte Paar in 12 Monaten.

In den folgenden 20 Jahren etablierte sich der Pegasus als zuverlässiger Lieblingsschuh der Läufer:innen. Das Nike Designteam arbeitete weiterhin mit Sportler:innen zusammen, um Innovationen zu entwickeln, die Performance zu optimieren und den Pegasus von einem Performance-Schuh zu einer kompletten Schuhfamilie für jeden Lauf zu erweitern.