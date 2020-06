Grenzen überwinden heißt stärker werden

Geh immer ein bisschen über deine Grenzen hinaus, wenn du deine Fähigkeiten und deine Kraft langfristig steigern möchtest.

Ich erinnere meine Kunden gerne daran, wie wichtig ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das bedeutet, nicht immer das zu tun, was du immer getan hast, sondern etwas weiter zu gehen.



Anstatt sich zu beschweren, dass etwas nicht funktioniert, oder aufzugeben, wenn es mal etwas schwierig wird, solltest du dir eine Art 2.0-Mentalität angewöhnen: Versuch, jeden Tag ein bisschen stärker und gesünder zu werden, um eine gute Grundlage zu entwickeln.



Beim Training geraten viele irgendwann an einen Punkt, an dem es schwer wird und an dem sie die Grenze dessen überschreiten, was sie bisher getan haben.



Das ist alles andere als leicht. Du schwitzt, deine Muskeln fangen an zu zittern, dein Herz rast. Und deswegen hören viele auf.