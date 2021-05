Mit den Tipps zum mentalen Training von CrossFit-Athlet Chandler Smith kannst du deine Ziele erreichen

CrossFit-Star Chandler Smith hat scheinbar alles: jede Menge Muskeln und die Motivation, sich selbst herauszufordern. Doch nicht nur das: Er hat auch Moral und stellt den Status quo infrage, indem er sich für Gleichberechtigung in seinem Sport einsetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass der (seit diesem Jahr!) ehemalige Soldat der U.S. Army nicht wie wir alle auch Schwächen hat. In dieser Folge von "Trained" eröffnet der erfolgreichste CrossFit Athlete of Colour zusammen mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty die achte Saison. Er spricht über seine Lieblings-Junkfoods, verrät uns sein Geheimnis, wie er unter Druck einen kühlen Kopf bewahrt, und gibt uns Tipps, wie wir unser Potenzial im Sport – und im Leben – voll ausschöpfen können.