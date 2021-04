Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (aka "@FlexMami") trägt, was ihr gefällt

Du bist für deinen Style mit auffälligen Farben und Prints bekannt. Hast du das schon immer getragen?

Nein, in der Highschool war ich ein echtes Scene Kid! Ich trug viel Schwarz, Rot und Karos, bis ich merkte, dass die typischen Vorstellungen davon, Scene oder Emo zu sein, so gar nicht zu mir passten. Mein Style war sehr Emo, aber nicht meine Stimmung. Wenn ich meine Familie in Ghana besuche, wird bei so einem Anlass üblicherweise immer bunte Kleidung getragen. Das für die Emo-Szene typische Schwarz zieht man in Ghana eigentlich nur für Beerdigungen an. Das wusste ich alles und hielt mich aber nicht daran. Bunte Kleidung gab mir immer das Gefühl, nicht wirklich dazuzugehören. Erst als ich mich intensiver mit der ghanaischen Kultur befasste, die großen Wert auf Selbstausdruck legt, und zwar unabhängig vom jeweiligen sozialwirtschaftlichen Status, habe ich Farben und Prints so richtig für mich entdeckt.