Die besten Nike Trainingsshorts für Herren – jetzt kaufen

Die Nike Pro Bekleidungskollektion – die auch Shorts umfasst – bietet professionelle Trainingsausrüstung für die intensivsten Workouts. Wenn du nach Trainingsshorts suchst, achte auf einen hochwertigen Taillenbund, durch den die Shorts auch bei intensiven Bewegungen nicht verrutschen.

Nike Pro Shorts bieten High-Performance-Designelemente wie einen robusten und verstellbaren Bund für eine personalisierte Passform, leichte und elastische Materialien sowie Belüftungsschlitze am Saum, die die Shorts besonders flexibel für den gesamten Bewegungsbereich machen.

Die meisten Nike Pro Shorts sind auch mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, die den Schweiß von der Haut ableitet und dich trocken und frisch hält, wenn du beim Workout läufst, gehst, springst und dich bewegst. Du kannst ungefütterte Nike Pro Trainingsshorts auch mit Nike Pro Dri-FIT-Kompressionsshorts darunter kombinieren, um Reibung zu verhindern und mehr Halt zu haben.

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