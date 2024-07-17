Die beste Herrenunterwäsche von Nike

Die beste Nike Unterwäsche für Herren
Einkaufs-Guide
Von bequemen Boxershorts für jeden Tag bis hin zu Designs, die anstrengenden Outdoor-Aktivitäten standhalten – hier findest du vielseitige Empfehlungen für die beste Nike Unterwäsche für Herren.
Wer kennt das nicht? Du bist mitten in deiner Joggingrunde und deine Unterwäsche rutscht ständig hoch. Oder es ist ein heißer Tag und du willst nach einem Spaziergang zu einem Meeting, aber dein Leistenbereich fühlt sich verschwitzt an. Situationen wie diese können einem echt den Tag verderben.
Um gut in den Tag zu starten, ist es deshalb wichtig, "unten drunter" das Richtige zu tragen. Denn die richtige Unterwäsche bietet stützenden Halt und sorgt dafür, dass du dich den ganzen Tag über trocken, komfortabel und sicher fühlst – egal ob im Meeting oder während der Happy Hour. Ganz gleich, ob du reguläre Boxershorts, lange Boxershorts oder Trunks bevorzugst – bei Nike findest du die perfekte Unterwäsche für deine Bedürfnisse.
Herren-Unterwäsche aus Baumwolle für jeden Tag
Die Nike Dri-FIT Essential Boxershorts aus elastischer Baumwolle sind die beste Wahl, wenn du einen vielseitigen Allrounder suchst. Sie bestehen zu 95 % aus Baumwolle und zu 5 % aus Elastan und sind somit elastisch genug, damit du dich bequem und frei bewegen kannst. Mit der Nike Dri-FIT-Technologie bleibst du angenehm trocken, egal ob du gleich vom Büro ins Fitnessstudio gehst oder danach noch unterwegs bist. Der Hosenschlitz sorgt für Tragekomfort, während der breite Saum ein Hochrutschen verhindert.
Die Boxershorts sind in regulärer Länge im Dreierpack in neun verschiedenen Farbkombinationen erhältlich oder als lange Boxershorts im Einzelpack in zwei verschiedenen Farben.
Herren-Unterwäsche intensive Workouts
Wenn du ein anstrengendes Workout vor dir hast, sind stützender Halt und Bewegungsfreiheit unverzichtbar. Die Nike Dri-FIT Essential Micro Boxershorts bestehen aus Mikrofaser und fühlen sich deshalb besonders geschmeidig auf der Haut an. Sie sind mit schweißableitender Technologie ausgestattet, die dich auch bei den härtesten Workouts angenehm trocken hält. Der breite Saum verhindert, dass die Boxershorts verrutschen und die flachen Nähte vermeiden Reibung. Die Boxershorts gibt es im Dreierpack in fünf Farboptionen. Sie sind ebenfalls als Jockstrap und als lange Boxershorts erhältlich.
Eine weitere Option, die du in Betracht ziehen könntest, sind die Nike Dri-FIT Ultra-Stretch Micro Boxershorts. Sie bestehen aus einem Vier-Wege-Stretchmaterial und zeichnen sich durch einen breiten Saum und ihr leichtes Gewicht aus, wodurch sie kaum zu spüren sind. Oder schau dir die ultraweichen Dri-FIT Reluxe Boxershorts für Herren an. Sie sind aus einem besonders elastischen Material gefertigt und eignen sich für alle Arten von Aktivitäten. Eine weitere Alternative sind die Dri-FIT ADV Micro Boxershorts, die aus einem elastischen, atmungsaktiven Mesh-Material bestehen.
Herren-Unterwäsche fürs Tragen unter Shorts
Wenn du bei heißem Wetter oder sportlichen Aktivitäten lieber Shorts trägst, möchtest du bestimmt nicht, dass deine Unterwäsche hervorschaut. Wähle daher am besten Modelle mit einer kurzen Beinlänge. Die Nike Dri-FIT Ultra Stretch Micro Trunks bestehen aus Polyester und Elastan. Das weiche, angeraute Vier-Wege-Stretchmaterial ist äußerst dehnbar, damit du dich nicht eingeengt fühlst. Dank feuchtigkeitsableitender Technologie bleibst du den ganzen Tag lang angenehm trocken. Der breite Saum verhindert ein Hochrutschen der Unterwäsche, während der Hosenschlitz für zusätzlichen Komfort sorgt. Die Shorts sind im Dreierpack in Schwarz oder in der Farbkombination Schwarz und Neongrün erhältlich.
Herren-Unterwäsche fürs Laufen
Wenn du beim Lauftraining mehr Abdeckung am Bein und Kompression haben möchtest, sind lange Boxershorts am besten. Die langen Dri-FIT Ultra Stretch Micro Boxershorts für Herren sind da eine ausgezeichnete Wahl. Das Vier-Wege-Stretchmaterial sorgt für Tragekomfort und Bewegungsfreiheit bei langen Läufen, während der breite Saum ein Hochrutschen verhindert. Die Shorts sind im Dreierpack in Schwarz oder in einer Farbkombination aus Schwarz und Grautönen erhältlich.
Text: Erica Brooke Gordon