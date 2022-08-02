Die besten Nike Fußballhandschuhe für diese Saison

Die besten Nike American Football-Handschuhe für diese Saison
Einkaufs-Guide
Von Materialien mit Grip hin zu atmungsaktiven, verstellbaren Designs: sieh dir die Technologie hinter Nike American Football-Handschuhe an, mit der du dein Spiel auf das nächste Level bringst.
Höchstleistungen auf dem Feld erfordern Hingabe und Vorbereitung: Gewichtheben, Beinarbeit-Drills und die richtige Ernährung sind da nur ein paar Bereiche, mit denen du dein Spiel auf das nächste Level bringst.
Am Tag des Spiels ist es wichtig, die richtige Ausrüstung zu haben, allen voran Handschuhe, die gut passen (je nach deiner Position). Sieh dir die besten Nike American Football-Handschuhe für diese Saison an und erfahre, wie sie dir dabei helfen können, deine Performance auf dem Feld zu verbessern.
(Verwandter Artikel: Die Positionen beim American Football: Eine Einführung)
Die besten Nike American Football-Handschuhe
1.Um den Ball nach vorne zu treiben: Nike D-Track American Football-Handschuhe
Für Running Backs ist es entscheidend, außen an der Hand ein Polster zu haben. Damit werden Schläge, die sie beim Ausweichen von Tackles und beim Manövrieren durch die Defense abbekommen, gedämpft. Nike D-Tack Handschuhe schützen mit ihrer Polsterung die Außenseite der Hand und helfen so den Händen dabei, den Ball voranzutreiben.
Außerdem bieten sie noch einen Riesenvorteil, wenn es darum geht, den Ball nicht zu verlieren: die klebrige Handinnenfläche besteht zu 24 Prozent aus Gummi und sorgt so für einen natürlichen Grip, mit dem du die ganze Saison lang Bälle nur so aus der Luft angelst und sicher fängst, selbst wenn es mal regnet.
2.Für Fangen mit einer Hand: Nike Vapor Jet American Football-Handschuhe
Um so wie die NFL-Superstars Bälle mit einer Hand zu fangen, brauchst du Athletik, Skills und Talent plus ein Paar hochwertiger American Football-Handschuhe. Ein American Football-Handschuh für Receiver mit Magnigrip+-Technologie wie der Nike Vapor Jet 7.0 bietet eine Kombination aus Polyester, Silikon und Elastan.
Wenn du diese Handschuhe trägst, wirst du merken, wie elastisch sie sind, damit du deine Finger bewegen und einrollen kannst. Sobald du den Ball dann in den Händen hältst, bieten sie dir den Grip und die Traktion, die du benötigst, um den spielentscheidenden Unterschied zu machen.
Außerdem gibt es an den Fingern Perforationen für Atmungsaktivität und ein individuell verstellbares Bündchen.
3.Damit du nicht frieren musst: Nike Sideline American Football-Handschuhe
Wenn du deine Finger nicht spüren kannst, kannst du auch kein Ballgefühl haben. Wenn die Temperaturen kühler werden und du darauf wartest, wieder aufs Feld zu dürfen, zieh dir ein Paar Nike Sideline Handschuhe an, damit deine Hände warm bleiben.
Sie haben ein Futter aus Fleece für ultimative Wärme sowie strapazierfähiges Schafhautleder in der Handinnenfläche. Der verstellbare Riemen am Handgelenk hält zudem die Kälte draussen.
4.Für junge Spieler:innen: Nike Superbad und Nike Shark American Football-Handschuhe
Nike Vapor Jet und Nike D-Tack Handschuhe gibt es auch in Kindergrößen, damit auch sie sich wie Profis fühlen können. Außerdem haben wir für Kids auch Nike Superbad oder Nike Shark Handschuhe im Angebot.
Beide Styles haben Magnigrip-Material in der Handinnenfläche, für sicheres Fangen von Bällen. Die Nike Superbad Styles haben zudem eine Schicht aus leichtem, flexiblem Polster am Handrücken und auf den Fingerrücken. Lass die jungen Athlet:innen den Style aussuchen, mit dem sie sich auf dem Feld am wohlsten fühlen.
Text von Greg Presto