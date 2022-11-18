Wie du im dritten Trimester mehr Schlaf bekommst – erklärt von Expert:innen

Schwangere bekommen häufig unaufgefordert den Rat (zusammen mit einem kleinen wissenden Augenzwinkern), "zu schlafen, solange es noch geht". Super, toll, … aber was ist, wenn du eben das gerade überhaupt nicht kannst?

Eine Schwangerschaft bringt große körperliche und seelische Veränderungen mit sich, die alles andere als beruhigend sind. Schon allein die schiere Größe des wachsenden Bauches kann Unwohlsein auslösen, dazu gesellen sich hormonell bedingte Hitzewallungen und wahrscheinlich weitere "tolle" Begleiterscheinungen wie Übelkeit und Sodbrennen, erklärt Amanda Williams, MD, zertifizierte Gynäkologin aus Oakland, Kalifornien und Mitglied des Nike (M)ove Like a Mother Advisory Board. Berücksichtigt man den zusätzlichen Stress und die Angst, die mit der Schwangerschaft und Geburt eines Kindes einhergehen, ist es kein Wunder, dass fast 80 Prozent der Frauen im dritten Trimester unter Schlaflosigkeit leiden, wie Untersuchungen belegen.

Dennoch ist Schlaf die ultimative Erholung, insbesondere dann, wenn der Körper nebst seiner normalen Funktionen auch noch ein neues Leben versorgen muss, erklärt Safi Khan, MD, Spezialistin für Schlafstörungen am UT Southwestern Medical Center in Dallas. Erfahre, wie du mehr Schlaf bekommst, egal, ob dich die körperlichen oder geistigen Ursachen oder beides zusammen vom Schlaf abhalten.