Heute gut schlafen, um morgen besser zu laufen

Auch wenn du kein professioneller Läufer bist: Du trainierst fast ein Drittel des ganzen Tages. Jedenfalls solltest du das.



Sieben bis neun Stunden Schlaf sind das perfekte Training, denn in dieser Zeit lädst du deine Batterien auf, erklärt Dr. med. Cheri Mah, Ärztin und Wissenschaftlerin am UCSF Human Performance Center und Mitglied des Nike Performance Council, die sich auf Schlaf und Performance bei Eliteathleten spezialisiert hat. "Mit 6 Stunden Schlaf kannst du deine Batterien zu 60 Prozent wieder aufladen und bist anschließend deutlich leistungsfähiger", so Dr. Mah. "Oder du schaffst jede Nacht 80, 90 oder 100 Prozent und lässt dich überraschen, was du dann alles erreichen kannst."



Wenn du nicht genügend Schlaf bekommst, macht sich das sofort negativ bemerkbar. Mah nennt einige Beispiele:



1. Du bist nicht so konzentriert wie gewohnt. 24 Stunden ohne Schlaf haben dieselbe Wirkung auf deine kognitiven und motorischen Fähigkeiten wie ein Blutalkoholspiegel, der 10 Prozent über dem im Straßenverkehr gesetzlich erlaubten Wert liegt.



2. Dein Immunsystem ist geschwächt. Wenn du dauerhaft weniger als 6 Stunden Schlaf bekommst, bist du viermal so anfällig für Erkältungen und ähnliche Infektionen, als wenn du 7 oder mehr Stunden schlafen würdest.



3. Du nimmst schneller zu. Chronischer Schlafmangel wirkt sich auf die Hormone Leptin und Ghrelin aus, die das Hungergefühl regulieren. Dadurch kann der Appetit auf gesättigte Fette und Zucker steigen.



Mahs aktuelle Studien deuten aber noch auf eine weitere Beeinträchtigung hin, die vor allem Sportler hellhörig machen sollte: Schlafmangel über mehrere Tage beeinträchtigt die Koordination und verändert die Biomechanik. "Das hat natürlich Einfluss auf die Performance. Aber es lässt auch vermuten, dass das Verletzungsrisiko steigt", erklärt sie.



Wenn man sich all dieser Fakten bewusst ist, woran liegt es dann, dass 70 Prozent der Erwachsenen nicht ausreichend schlafen? Nun, guter Schlaf ist ähnlich wie regelmäßiges Training und gute Ernährung etwas, das man sich erarbeiten muss, betont Mah.