Wir stellen den Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 vor: Ein Fußballschuh, der zu "The Queen" passt
Produktneuheiten
Der erste Signature-Schuh des Fußballstars ist ein innovativer Performance-Schuh mit einer erkennbaren Silhouette, die seinem Namensgeber in jedem Detail Tribut zollt.
- Der Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition Fußballschuh feiert "The Queen" in jedem Designdetail, von ihrer Lieblingszahl 11 bis zu einem "A", das eine Krone bildet.
- Der erste Player Edition Schuh der Fußballmeisterin ist mit den neuesten Nike Football Technologien ausgestattet, die für präzise Bewegungen und sichere Richtungswechsel auf dem Spielfeld entwickelt wurden.
- Der am 2. Februar 2026 erschienene Schuh Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition ist in Erwachsenen- und Kindergrößen auf Nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.
Die Königin des Fußballs hat jetzt ihren eigenen, passenden Schuh. Nike hat die erste Alexia Putellas Player Edition des beliebten Fußballschuhs Phantom 6 veröffentlicht.
Die Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition wurde mit Blick auf den beeindruckenden Spielstil und die Beiträge des Superstars zum Spiel entwickelt. Tatsächlich wird jedes Detail, das in ihrem ersten Signature-Schuh zu sehen ist, die Träger:innen an ihre Namensgeberin erinnern.
Die Zahl 11 ist überall auf dem Schuh zu sehen, was darauf hindeutet, dass die Zahl für die Starspielerin von persönlicher Bedeutung ist.
"Als ich anfing, Barça zu verfolgen, war Rivaldo die Nummer 11 – ein Linksfüßer", sagt Putellas, die auch Linksfüßerin ist, über die persönliche Bedeutung dieser Zahl für sie. "Diese Nummer hat es mir angetan. Alle wollen die 10, aber die 11 ist etwas Besonderes. Ich möchte, dass die Welt bei der Nummer 11 sofort an mich denkt."
Das Thema "More Than 11" zieht sich durch den gesamten Schuh, wobei die Zahl an 11 Stellen zu sehen ist, von den offensichtlichen (nämlich der Außensohle und dem Obermaterial) bis hin zu den eher dezenten Stellen (der Einlegesohle).
Wenn man sich das Nike Logo auf dem Schuh genauer ansieht, findet man zwei 11er, die nicht nur ein elegantes "A" bilden, sondern auch eine Krone, die auf Putellas' Trikotnummer, ihren Anfangsbuchstaben und ihren Spitznamen anspielt: "The Queen".
Als Frau und dominante Kraft auf dem Spielfeld in einer Sportart, die hauptsächlich von Männern gespielt wird, hat sich Putellas ihren Spitznamen zu Recht verdient.
"Als ich aufwuchs, konnte ich in Spanien nur Männern beim Fußballspielen zusehen", sagt sie. "Dass ich heute im Camp Nou spiele und sogar meinen eigenen Nike Schuh habe, hätte ich mir nie erträumt."
Wie der Rest des Designs ist die Farbpalette des Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 von ihren Bewegungen und Fähigkeiten auf dem Spielfeld inspiriert, wobei leuchtende Rottöne Kraft und Kreativität widerspiegeln und Schwarztöne für Selbstvertrauen und Kontrolle stehen. Leichte Metallic-Akzente und Glitzerelemente sorgen für einen edlen Effekt, während mehrschichtige Grafiken für zusätzliche optische Anziehungskraft sorgen.
Ihr erster Signature-Schuh beeindruckt nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine Konstruktion, die mit innovativen Performance-Technologien ausgestattet ist, die auf den Erkenntnissen von Elite-Spieler:innen basieren, darunter natürlich auch Putellas selbst. Diese Version des Phantom 6 wurde für Spieler:innen aller Altersklassen entwickelt, um präzise Angriffe und schnelle Richtungswechsel ähnlich denen ihres Vorbilds auszuführen.
Diese Fähigkeit, auf dem Spielfeld zu begeistern, ist dem Tuned-Gripknit-Obermaterial des Schuhs zu verdanken, das unter allen Bedingungen höchste Präzision bietet. Die Cyclone 360-Platte hilft bei der Rotations-Traktion und schnellen Bewegungen, während der Zehenbereich für Tragekomfort und präzise Ballkontrolle entwickelt wurde.
Neben dem Schuh der Player Edition gibt es mehrere passende Kleidungsstücke für treue Alexia-Putellas-Fans jeden Alters: einen Trainingsanzug für Erwachsene sowie ein T-Shirt und Shorts für Kinder. Diese Stücke weisen ähnliche Designdetails wie der Schuh auf und würdigen Putellas als dominierende Persönlichkeit in dieser Sportart.
Der Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 ist jetzt auf Nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern in Erwachsenen- und Kinderversionen erhältlich: der Phantom 6 Elite FG Low-Top und der Jr. Phantom 6 Academy MG.