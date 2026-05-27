Coaches erklären: So wird Fußball gespielt

Ein Tor wird erzielt, indem der Ball ins Tor der gegnerischen Mannschaft geschossen wird. Die meisten Treffer gehen auf das Konto von Stürmer:innen. Doch im Grunde kann von jeder Spielerposition aus (selbst von Torhüter:innen) ein Tor geschossen werden.

Die Punktvergabe im Fußball ist ganz einfach: Ein Tor entspricht einem Punkt. Bei Ligaspielen muss nicht zwingend eine Mannschaft siegen. Das Ergebnis kann auch ein Unentschieden sein, so Carl Wild. Das bedeutet, dass beide Mannschaften die gleiche Anzahl an Treffern haben. Auch ein 0:0 ist ein möglicher Ausgang. Nicht so jedoch bei Entscheidungsspielen bzw. Spielen nach dem K.-o.-System:

"Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es eine 30-minütige Verlängerung. Diese besteht aus zwei Halbzeiten von je 15 Minuten", sagt Wild. „Wenn es danach immer noch unentschieden steht, kommt es zum Elfmeterschießen, und das bedeutet in der Regel fünf Elfmeter pro Mannschaft, die abwechselnd geschossen werden.“ Beim Elfmeter wird der Ball direkt aufs Tor geschossen und die Torhüterin bzw. der Torhüter versucht, ihn zu parieren.

Die Mannschaft, die mehr Treffer erzielt, gewinnt. Ist der Spielstand nach jeweils fünf geschossenen Elfmetern weiterhin unentschieden, wird das Ganze so lange fortgesetzt, bis eine Mannschaft verschießt und somit ein Sieger feststeht.