Die optimale Passform für Fußballschuhe

Wie solltest du deine Nike Fußballschuhe tragen? Ein Leitfaden für Größe und Auswahl
Leitfaden zur Kaufentscheidung
Mithilfe dieser Tipps machst du mit deinen Fußballschuhen alles richtig. Hier findest du außerdem die besten Nike Fußballschuhe für deine bevorzugte Passform und Spielweise.
Beim Fußball müssen die Spieler:innen oft die Richtung wechseln und innerhalb von Sekunden aus dem Stand in den Sprint kommen.
Die besten Fußballschuhe passen gut, sind bequem und unterstützen die Spieler:innen. Sie machen sogar ihr Spiel präziser. Hier erfährst du, wie du durch richtiges Tragen deiner Fußballschuhe dein Spiel verbessern kannst.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Die Größe von Nike-Fußballschuhen entspricht in der Regel der von normalen Schuhen.
- Spitzenspieler:innen entscheiden sich manchmal für eine halbe Größe kleiner, um ein präziseres Ballgefühl zu erhalten. Am Anfang könnte sich dies etwas unbequem anfühlen.
- Freizeit- und Amateurspieler:innen brauchen normalerweise keine kleinere Größe.
- Probiere Fußballschuhe immer mit denselben Socken an, die du auch während des Spiels trägst.
- Nike Fußballschuhe bestehen aus synthetischem Material, das wenig bis gar keine Einlaufzeit benötigt.
- Mercurial-Fußballschuhe haben eine konturierte, schmale Passform. Der Tiempo und der Phantom bieten eine natürlichere, breitere Passform.
Wie solltest du deine Fußballschuhe tragen?
Allgemein entspricht die Größe von Fußballschuhen der von normalen Schuhen. Dennoch bevorzugen manche Spieler:innen (besonders im hochprofessionellen Bereich) engeren Sitz als beispielsweise bei Laufschuhen.
Dies liegt daran, dass auf diesem Level eine präzisere Ballkontrolle im Vordergrund steht. Sie entscheiden sich vielleicht für eine halbe oder eine komplette Größe unter ihrer Normalgröße. (Hinweis: Am Anfang könnte dies etwas unbequem sein.) Freizeit- oder Amateurspieler:innen verzichten meistens darauf, diese kleineren Größen zu tragen. Spieler:innen sollten sich für die Größe entscheiden, mit der sie sich wohlfühlen.
Nike Fußballschuhe bestehen hauptsächlich aus synthetischem Material, das geschmeidig und weich ist und Spielraum für die Füße bietet. Sie können aber auch nach dem Kauf sofort getragen werden und erfordern kein langes Einlaufen.
Du solltest dich für die Größe entscheiden, die sich gleich gut anfühlt, wenn du die Schuhe anprobierst (anstatt dir vorzustellen, wie sie sich in ein paar Monaten anfühlen könnten). Wenn du neue Fußballschuhe anprobierst, solltest du die Socken tragen, mit denen du auch spielen möchtest. Im Allgemeinen sollte ein gut sitzender Fußballschuh im Fersenbereich fest sitzen.
Wie unterscheiden sich die Passformen der Nike Fußballschuhe je nach Produktlinie?
Es gibt drei Serien an Nike Fußballschuhen. So sollte jede passen:
- Mercurial: Konturierte Passform; entwickelt für ein eng anliegendes, schmales Profil, das den Abstand zwischen Fuß und Ball minimiert; am besten für Spieler:innen mit schmaleren Füßen oder für Spieler:innen, die ein festes Tragegefühl bevorzugen; empfohlene Größe: eine halbe Nummer größer für breitere Füße
- Phantom: Natürliche Passform; ein großzügigeres Passformprofil, das für eine Vielzahl von Fußformen geeignet ist; besteht aus Gripknit-Material, das sich im Laufe der Zeit an den Fuß anpasst
- Tiempo: Natürliche Passform; das Obermaterial aus Kunstleder passt sich dem Fuß an und bietet die komfortorientierteste Passform der drei Produktlinien; geeignet für Spieler:innen mit breiteren Füßen
Solltest du bei Fußballschuhen eine kleinere Größe wählen?
Spitzenspieler:innen können eine halbe bis eine ganze Größe kleiner wählen, um ein besseres Ballgefühl zu erhalten. Freizeitspieler:innen brauchen hingegen in der Regel keine kleinere Größe. Synthetische Obermaterialien wie das TECHLEATHER des Tiempo Maestro sind so konzipiert, dass sie sich dehnen und von Anfang an bequem sind, aber sie dehnen sich nicht zu stark, wie dies bei Naturleder oft der Fall ist.
Hinweis zu den Größen für Damen und Kinder
Für denselben Schuh entspricht die US-Damengröße der US-Herrengröße + 1,5. Es kann sinnvoll sein, Fußballschuhe für Kinder etwas größer zu kaufen, um den wachsenden Füßen genügend Platz zu lassen. Die besten Fußballschuhe für Kinder sollten vor allem bequem sein und zu ihrem Spielstil und dem Untergrund passen, auf dem sie spielen. Die Modelle Nike Mercurial, Phantom und Tiempo gibt es auch für Kinder.
(Verwandter Artikel: Befolge diese von Podolog:innen bestätigten Tipps, um Sneaker zu finden, die passen)
Welchen Nike Fußballschuh solltest du tragen?
Alle Fußballschuhe von Nike sind für alle Positionen auf dem Fußballfeld geeignet. Es gibt nicht jeweils einen optimalen Schuh für Verteidiger:innen oder Stürmer:innen.
Vielmehr wurden die drei bekannten Fußballschuhmodelle von Nike – Nike Mercurial, Nike Phantom und Nike Tiempo – für bestimmte Spielstile entwickelt und bieten jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile. Hier eine kurze Übersicht:
1. Nike Mercurial
Wichtige Merkmale: Extrem leicht; kraftvolle Traktion für optimale Beschleunigung; schmiegt sich eng an den Fuß an
Optimal für: Spieler:innen, die Wert auf schnelle, explosive Bewegungen mit und ohne Ball legen und einen engen Sitz an den Seiten des Schuhs bevorzugen
2. Nike Phantom
Wichtigste Merkmale: Das Obermaterial hat eine griffige, gummiartige Oberfläche, die das Ballhandling erleichtert; die Cyclone360-Platte reduziert die Rotationsspannung beim Drehen; die seitliche Schnürung ermöglicht präzise Pässe und Schüsse
Optimal für: Spieler:innen, die Wert auf Präzision beim Passspiel und bei Torschüssen legen
3. Nike Tiempo
Wichtige Merkmale: Weiches Kunstleder und spezielle Dämpfung für maximalen Tragekomfort
Optimal für: Spieler:innen, die eine eng anliegende Passform bevorzugen.
Wie oft brauche ich neue Fußballschuhe?
Die Lebensdauer von Fußballschuhen hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie oft sie getragen werden. Nike Fußballschuhe sind robust und stabil. So sollten mindestens eine Saison lang halten, aber mit der richtigen Pflege lässt sich das verlängern.
Am Besten ist es für deine Schuhe, wenn du sie nur auf Böden trägst, für die sie gemacht sind.
Tipp: Du solltest immer Slides oder Slip-on-Sneaker dabei haben, die du schnell anziehen kannst, wenn du den Platz verlässt.
(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Fußballschuhe)
Wann ist es Zeit für neue Fußballschuhe?
An folgenden Anzeichen kannst du normalerweise erkennen, dass du dir neue Fußballschuhe kaufen solltest. Dazu gehören:
- Ablösung (wenn die beiden Oberflächen der Außensohle des Fußballschuhs – die normalerweise verklebt sind – beginnen, sich zu lösen)
- Abgenutzte Stollen an der Außensohle
- Beschädigungen im Fersenbereich (besonders bei hohem Schnitt des Schuhs)
Häufig gestellte Fragen
Sollten Fußballschuhe fest oder locker sitzen?
Ob Fußballschuhe eng oder locker sitzen sollten, hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Einige Spieler:innen (vor allem im Spitzensport) bevorzugen eine enge Passform und wählen ihre Schuhe eine halbe oder ganze Größe kleiner, um ein besseres Ballgefühl zu haben. Freizeit- oder Amateurspieler:innen brauchen nicht unbedingt eine kleinere Größe. Am besten wählst du eine Größe, die zu deinem Spielstil passt.
Welche Fußballschuhe von Nike haben die breiteste Passform?
Bei breiten Füßen sind der Nike Phantom oder der Nike Tiempo eine gute Wahl, da beide ein natürliches Tragegefühl mit mehr Platz bieten. Der Nike Mercurial hat eine engere Passform, die für breitere Füße unbequem sein kann.
Müssen Nike Fußballschuhe eingelaufen werden?
Nike Fußballschuhe bestehen aus synthetischem Material, das sich im Laufe der Zeit etwas dehnt. Sie können aber auch nach dem Kauf sofort getragen werden und erfordern kein langes Einlaufen.
Wie lange halten Nike Fußballschuhe?
Zwar sind Nike Fußballschuhe so konzipiert, dass sie mindestens eine Saison halten, doch die Lebensdauer kann je nach Spieler:in und Häufigkeit des Tragens variieren. Du solltest sie austauschen, wenn die Stollen an der Außensohle abgenutzt sind, sich Löcher oder starke Abnutzungsstellen im Knöchelbereich zeigen oder sich Teile der Außensohle lösen.