5 einfache Wege, dich gesünder zu ernähren

Manchmal bedeutet ein achtsamer Umgang mit sich selbst, weniger zu machen, vor allem in Sachen Sport und Ernährung. Für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung – ob du nun läufst, Gewichte hebst oder nichts von alledem –, ist es wichtig, sich auf deine Fortschritte zu konzentrieren und nicht darauf, alles perfekt machen zu wollen.

Laut Dr. John Berardi, dem Mitbegründer von Precision Nutrition, geht es beim Thema Ernährung nicht nur darum, was du isst, sondern es ist ebenso wichtig, wie du isst. Als Spezialist für Nährstoffbiochemie arbeitet Dr. Berardi mit Athletinnen und Athleten zusammen, um ihre Leistungs- und Regenerationsfähigkeit durch die entsprechende Ernährung zu verbessern. Seine folgenden fünf Tipps für eine gesunde Ernährung sind ganz leicht zu befolgen. Probier sie einfach mal aus.