Crosstraining-Produkte
Trainiere noch intensiver mit der richtigen Crosstraining-Ausrüstung von Nike. Egal, ob du wieder anfängst zu trainieren, auf deinem Level bleiben möchtest oder in der Nebensaison mehr Kraft aufbauen willst: Nike hat die Crosstraining-Schuhe und die passende Bekleidung für deine Ziele. Entdecke die neuesten Crosstraining-Schuhe für Damen und Herren in den verschiedensten Farben. Hol dir mit dem Metcon den idealen Schuh für das Zirkeltraining. Oder erlebe den Romaleo, der dir die erforderliche Stabilität beim Gewichtheben bietet. Entdecke die gesamte Nike Crosstraining-Bekleidung und runde deinen Gym-Look mit Trainings-T-Shirts, Shorts und Leggings ab, die perfekt zu deinen Schuhen passen. Sieh dir auch unser Crosstraining-Equipment an. Dort findest du Rucksäcke zum Transportieren deiner Gym-Essentials, Wasserflaschen, und anderer Ausrüstung.