Die besten Nike CrossFit-Geschenke
Einkaufs-Guide
Die Geschenke in diesem Guide sind für CrossFit-Athlet:innen aller Level geeignet.
Ob du Neulinge oder eingefleischte CrossFit-Fans überraschen willst, hier ist für alle Athlet:innen etwas dabei – von Nike High-Performance-Zubehör bis hin zu Schuhen und Bekleidung für das CrossFit-Workout des Tages.
Stabile Trainingsschuhe mit griffigem Profil, Bekleidung aus schweißableitendem Material und Regenerations-Tools sind ideale Geschenke für alle, die intensive Workouts lieben.
Hier findest du acht Nike CrossFit-Geschenkideen.
(Verwandter Artikel: Die beste Bekleidung für CrossFit von Nike für dein nächstes Workout des Tages)
8 Nike Geschenkideen für CrossFit-Athlet:innen
1. Nike Trainingsschuhe
Alle CrossFitter werden dir sagen, wie wichtig stabile und feste Schuhe sind. Die Workouts des Tages erfordern multidirektionale Bewegungen. Daher ist ein Laufschuh, der nur auf Vorwärtsbewegungen ausgerichtet ist, einfach nicht genug.
Hier kommen die Trainingsschuhe von Nike ins Spiel. Ihre Strapazierfähigkeit ist für hohe Belastung konzipiert und sie bieten genug Griffigkeit und Traktion, um das Ausrutschen und Stürze zu verhindern. So können sich deine CrossFit-Athlet:innen leicht und sicher bewegen.
Die besten Nike Schuhe für CrossFit haben eine griffige Gummisohle und eine reaktionsfreudige Mittelsohlendämpfung. Außerdem sind sie an der Ferse breit und flach. Diese Features machen den Nike Metcon zum optimalen CrossFit-Geschenk.
Die flache Basis des Nike Metcon Trainingsschuhs sorgt für Stabilität beim Gewichtheben und seine Gummiaußensohle bietet Traktion beim Seilklettern. Das leichte Mesh im ganzen Schuh sorgt für ein hohes Maß an Atmungsaktivität. Dazu ist die Hyperlift Plate in der Ferse beim Nike Metcon 9 noch größer als in der Vorgängerversion und sorgt so für zusätzliche Stabilität bei intensiven Workouts.
2. Nike Socken
Ein Paar Nike Socken ist immer eine gute Wahl, besonders für CrossFit-Athlet:innen. Es gibt sie in No-Show-, Knöchel- oder Crew-Länge. Einige CrossFitter bevorzugen allerdings höhere Designs, die beispielsweise bei Deadlifts für Schutz zwischen Schienbein und Langhantel sorgen.
Durch das atmungsaktive, schweißableitende Material der Nike Trainingssocken bleiben die Füße kühl und trocken. So können die Athlet:innen das unangenehme Gefühl von verschwitzten, feuchten Füßen nach ihrem Workout vermeiden. Die leichte Polsterung unter dem Fuß dämpft außerdem die Belastungen bei Box Jumps.
Nike Socken gibt es für jeden CrossFit-Style: vom klassischen Weiß bis hin zu auffälligen Mustern.
3. Nike Slides
Damit Trainingsschuhe lang in möglichst gutem Zustand bleiben, trägt man sie am besten nur bei Workouts. Ein Paar Nike Sandalen oder Slides für den Weg zur CrossFit-Box ist daher ein tolles Geschenk für alle CrossFit-Fans. Außerdem sind bequeme Slip-ons oder Slides genau das Richtige für Athlet:innen, die ihren Füßen zwischen Workouts eine Erholung gönnen wollen.
Slides mit Nike Air-Technologie bieten Polsterung mit unschlagbarem Tragekomfort und Halt. Für kühle Temperaturen sind sie außerdem mit warmem Fleecefutter ausgestattet. Wenn du es einfach halten möchtest, kannst du mit klassischen, schlichten Zehensandalen nichts falsch machen.
4. Nike Pro Sportbekleidung
Nike Pro Sportbekleidung wurde für sportliche Höchstleistungen im Fitnessstudio entwickelt. Diese Kollektion bietet schweißabweisende Trainingsbekleidung für alle Wetterbedingungen und Workouts – von Shorts und Leggings bis hin zu Tanktops und isolierender Funktionsunterwäsche.
5. Nike Wasserflaschen
Eine Nike Wasserflasche ist ein günstiges und praktisches Geschenk für CrossFitter. Mit den Modellen aus Edelstahl bleiben Getränke den ganzen Tag lang kühl. Und dank des strapazierfähigen Materials ist es kein Problem, wenn die Wasserflasche herunterfällt oder nach dem Training schnell in die Sporttasche geworfen wird. Auch dann geht sie nicht kaputt und läuft nicht aus.
Bei Nike gibt es auch Modelle, die sich zusammendrücken lassen, damit die Athlet:innen in den Ruhepausen ihren Durst bequem und schnell löschen können. Da sie absolut dicht und fest verschließbar sind, kann nichts auslaufen oder tropfen. Für lange Trainingseinheiten oder Workouts bei hohen Temperaturen sind Wasserflaschen mit einem Fassungsvermögen von knapp 2 Litern optimal.
6. Nike Trainingstaschen
Mit einer Nike Trainingstasche können CrossFitter ihre Sachen gut unterbringen. Die Rucksäcke und Sporttaschen haben mehrere Innentaschen, in denen Platz für alles ist, was CrossFit-Athlet:innen für ihr Training brauchen – vom Sprungseil bis zu sauberer Kleidung zum Wechseln nach dem Workout. In einer strapazierfähigen Tasche mit verschiedenen Innentaschen lässt sich die saubere Kleidung nach dem Workout ganz einfach von den verschwitzten Sachen trennen.
(Verwandter Artikel: 13 Nike Essentials, die in deiner Trainingstasche nicht fehlen sollten)
7. Nike Sport-BHs
Von klassischen Racerback-Designs über Styles mit hohem Ausschnitt bis hin zu BHs mit Verschluss vorne – viele Nike Sport-BHs mit mittlerem oder starkem Halt sind hervorragend für intensive Workouts wie CrossFit geeignet.
Da schweißableitendes Material bei CrossFit-BHs ein Muss ist, solltest du dich für einen Style mit Nike Dri-FIT-Technologie entscheiden. Wenn du einen Style mit starkem Halt möchtest, ist der Nike Alpha genau richtig. Dank ihrer Polsterung, verstellbaren Trägern und vorgeformten Cups bieten diese Sport-BHs eine ganz individuelle und bequeme Passform.
Einige Styles gibt es mit mittlerem oder starkem Halt, zum Beispiel den klassischen Nike Swoosh. Mit ihren breiten Trägern und flachen Nähten sorgen diese BHs für ein enges, festes Tragegefühl. Die Swoosh-Styles für starken Halt bieten CrossFittern durch den strukturierten Halt und die verstellbaren Träger optimale Stabilität für ihren Sport.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
8. Nike Geschenkgutschein
Wenn du dir nicht sicher bist, wofür du dich entscheiden sollst – mit einem Geschenkgutschein von Nike liegst du immer richtig. Geschenkkarten sind perfekt, wenn deine Zeit knapp ist oder dir gerade nichts einfällt. Deine CrossFitter können sich das Geschenk dann selbst aussuchen. Verschenk doch einen Nike Geschenkgutschein per E-Mail oder persönlich.
Text: Emily DiNuzzo