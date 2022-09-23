So geht der Power Clean: 4 Schritte für Anfänger:innen

Power Cleans – hierbei heben Athlet:innen eine Langhantel mit Gewichten vom Boden bis zu ihren Schultern – wirken vielleicht wie eine nahtlos ineinander übergehende Bewegung. Aber dieser Hebevorgang besteht aus vielen kleinen, aber wichtigen Muskelaktivierungen und -bewegungen. Viele Sportler:innen trainieren Monate, wenn nicht Jahre, um ihn richtig hinzukriegen, und der Power Clean ist eine Basisübung für den Clean and Jerk, einen offiziellen Move in olympischen Wettbewerben, sagt Megan Daley, eine CrossFit Level 1 Trainerin.

Auch wenn du nicht an Wettbewerben teilnimmst, sagt Daley, bieten Power Cleans viele Vorteile. "Mit dem Power Clean wird die Leistungskraft gesteigert, was absolut wichtig für alle Aktivitäten ist, bei denen wir schnelle Bewegungen ausführen", sagt sie. "Dies ist für Athlet:innen bei Sprüngen und für ihre Agilität wichtig, aber es könnte auch schnelles Aufstehen vom Sofa oder Herumrennen mit den Kindern sein."

Kraftaufbau oder Krafttraining ist eine Art von Training, bei der mit schnellen Bewegungen Muskelkraft aufgebaut wird und Geschwindigkeit, Agilität sowie Flexibilität verbessert werden. Eine Studie des Journal of Strength and Conditioning ergab 2008, dass sich durch die Aufnahme von Power Cleans in das Krafttraining die Sprungkraft, die Sprintgeschwindigkeit und andere schnelle Bewegungen verbessern lassen. Die auffälligsten Verbesserungen traten nach 14 bis 15 Wochen durchgehendem Training ein.

(Verwandter Artikel: So wirst du laut Expert:innen beim Sprinten schneller)

Hier erfährst du alles über Power Cleans, Muskelbewegungen und die Argumente für die Aufnahme der Übung in das Krafttraining, erklärt Daley.