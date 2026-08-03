ACG Radical AirFlow NXT Men's Dri-FIT Long-Sleeve Trail-Running Top

Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.