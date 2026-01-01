Back to SearchNike Beirut City Centre (Partnered)Open • Closes at 22:00Damascus Rd.Beirut, Beirut, 1107, LB961 1284034Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 22:00ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Bra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Nearby StoresStore DirectoryNike Souks (Partnered)Saad Zaghloul StreetBeirut, Beirut, 1107, LBOpen • Closes at 22:00Nike ABC Verdun (Partnered)Verdun Main StreetBeirut, Beirut, 3622, LBOpen • Closes at 21:00Nike Abc Achrafieh (Partnered)Mar Metr - Ashrafieh Beirut, Alfred NakaBeirut, Beirut, 1106, LBOpen • Closes at 22:00