Nike Beirut City Centre (Partnered)

Nike Beirut City Centre (Partnered)

Open • Closes at 22:00

Damascus Rd.

Beirut, Beirut, 1107, LB

961 1284034

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Store Hours

Mon - Sun: 10:00 - 22:00

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

    Fit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.

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