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Nike Grand Indonesia

Nike Grand Indonesia

Lt. 3 Grand Indonesia Sky Bridge

Jl. MH Thamrin No. 1

Jakarta, Jakarta, 10310, ID

Closed • Opens at 10:00
Nike Kasablanka

Nike Kasablanka

Jl. Casablanca Raya Kav. 88

Menteng Dalam, Tebet, lvl.1 unit 118-119

Jakarta, Jakarta, 12870, ID

Closed • Opens at 10:00
Nike Mall Kelapa Gading

Nike Mall Kelapa Gading

Jl. Boulevard Raya Street No.13 RT13/18

Kelapa Gading Mall Ground floor, #43B

Jakarta, Jakarta, 14240, ID

Closed • Opens at 10:00
Nike Pacific Place

Nike Pacific Place

Pacific Place Mall

Jl. Jend. Sudirman No 52-53, Senayan

Level 2, Unit 40 - 41

Jakarta, Jakarta, 12190, ID

Closed • Opens at 10:00
Nike Pondok Indah Mall

Nike Pondok Indah Mall

Jl Metro Pondok Indah Kav IV RT.1/RW.16

Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama

Daerah Khusus Ibukota Lvl 2

Jakarta, Jakarta, 12310, ID

Closed • Opens at 10:00
Nike Senayan City

Nike Senayan City

Jl. Asia Afrika No.19, RT.1/RW.3

Gelora Kecamatan Tanah Abang,

Daerah Khusus Ibukota Level 3

Jakarta, Jakarta, 10270, ID

Closed • Opens at 10:00
Nike St Moritz

Nike St Moritz

Jl. Puri Indah Raya Blok U1, RT.3/RW.2

Kembangan Sel., Kec. Kembangan,

Daerah Khusus Ibukota Grd floor

Jakarta, Jakarta, 11610, ID

Closed • Opens at 10:00