ACG: Auf in den Sommer mit Nani

"Meine Freunde machen immer Witze darüber, dass ich so einen typisch hawaiianischen Orientierungssinn habe. Man könnte mich mitten in einem Wald aussetzen und ich würde ohne Karte wieder herausfinden – weil ich mich einfach anhand gewisser markanter Punkte im Wald orientieren würde. Du folgst einfach einem Fluss gegen seine Strömung und du weißt, dass du an einen Wasserfall gelangst. Egal wo du gerade bist, du kannst immer ungefähr herausfinden, in welcher Richtung der Ozean ist."