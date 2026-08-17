Nike Air Max 95: allzeit bereit
Du suchst einen Sneaker, der sowohl ein ikonisches Design vorzuweisen hat, als auch mit unglaublichem Komfort punkten kann? Dann bist du beim Nike Air Max 95 an der richtigen Adresse. Nicht umsonst ist dieser Statement-Schuh ein beliebter Klassiker. Stöbere in der Nike Air Max 95 Kollektion und entdecke unsere Sneaker, die mit einer weichen Dämpfung und einem langlebigen Traktionsprofil ausgestattet sind. Freue dich außerdem auf atmungsaktive Materialien, die dir ein frisches Gefühl geben, egal, wie sehr du dich auspowern willst. Durch das Air Max-Schnürsystem von Nike – eine moderne Neuinterpretation traditioneller Schnürsenkel – ist das An- und Ausziehen der 95s nicht nur das reinste Kinderspiel, es ermöglicht dir auch, deine Passform individuell einzustellen. Du kannst den Sneaker entweder fest schnüren, damit er sicher sitzt, oder auch ganz locker lassen.
Komfortable Dämpfung
Basketball-Court oder Aschenbahn? Die strapazierfähigen und doch leichtgewichtigen Sneaker von Nike sind immer startklar, egal, was dein Tag so bringt. Der Air Max 95 überzeugt durch die bewährte Air-Dämpfung in der Ferse und im Vorfußbereich, was letztlich für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Diese reaktionsfreudige Sohle, die ursprünglich für den Leistungssport entwickelt wurde, absorbiert den Aufprall und sorgt für einen federnden Schritt.
Zuverlässiger Grip auf der Straße
Unsere Air Max 95 Sneaker sind mit einer griffigen Außensohle ausgestattet, die Stabilität gewährleistet, egal, welches Terrain du in Angriff nimmst. Die 95s verfügen außerdem über technisches Obermaterial, um deine Performance zu steigern. Eine Kombination aus atmungsaktivem Mesh, Leder und Synthetik-Overlays lässt die kühlere Luft von außen genau an den Stellen deiner Füße zirkulieren, an denen du sie brauchst. Denn gerade in Stresssituationen musst du dich ja auf einen Frischekick verlassen können.
Funktional und flexibel
Achte auf das flexible, leichtgewichtige Obermaterial der Nike Schuhe Air Max 95 – es bewegt sich nämlich buchstäblich mit deinem Fuß mit. Das innovative Schnürsystem ermöglicht eine eng anliegende, individuelle Passform, die sich jeder einzelnen Bewegung anpasst. Die Zwischensohle aus Schaumstoff schenkt dir wiederum maximale Bewegungsfreiheit beim Laufen und Springen. Mithilfe von Flexkerben kann sich die Außensohle genauso flexibel biegen wie dein Fuß und erzeugt dadurch ein reaktionsfreudiges Laufgefühl. Die wellenförmigen Einsätze an den Seiten sorgen darüber hinaus für ein natürliches Abrollen der Füße, während die Kombination verschiedener Materialien einen hochwertigen Look vermittelt. Kontrastnähte heben dabei die Designlinien noch stärker hervor.
Durch dick und dünn
Beim Air Max 95 haben wir alle Register gezogen und eine Kombination aus Robustheit und Atmungsaktivität kreiert, inspiriert von der sportlichen Ästhetik der 90er-Jahre. Das Obermaterial ist dem menschlichen Körper nachempfunden, während die Zwischensohle die Wirbelsäule repräsentiert. Stell dir die abgestuften Einsätze als Muskeln vor und die Schnürsenkel als Rippen des Schuhs. Bei den Farben hast du die Qual der Wahl: Entweder ganz dezent in klassischem Schwarz und neutralen Tönen, oder – wenn du lieber auffallen willst – in kräftigen, leuchtenden Farben.
Die Zukunft des Sports
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Außerdem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze, um daraus Hochleistungsgarne für unsere Bekleidung herzustellen. Willst du uns bei dieser Mission unterstützen? Dann achte beim Kauf eines Nike Air Max 95 auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen.