5 Tipps von Experten zum Bezwingen von Heißhungerattacken

Eine Heißhungerattacke ist einfach gesagt das plötzliche, unwiderstehliche Verlangen, etwas zu essen, und das meistens in großen Mengen. Und dabei geht es dann leider meist um Dinge, bei denen dein Personal Trainer/Coach/deine Ärztin oder dein Arzt den Kopf schütteln würde. Solche Attacken überfallen dich vor allem, wenn du Hunger hast und dein Blutzuckerspiegel und deine Energiereserven im Keller sind. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, erklärt Katherine Haysbert, ausgebildete Ernährungsberaterin und Gesundheitsköchin. Aber Heißhungerattacken können auch auftreten, wenn du satt bist. Wer hat nicht schon einmal nach einem Drei-Gänge-Menü eine Riesenportion Eis verdrückt?



Wenn du einer Heißhungerattacke nachgibst, hast du das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Unser Körper verfügt über ein "Genuss-System". In Kombination mit deinem Appetit steuert es deine Essentscheidungen. Dabei geht es darum, sich mit einem bestimmten Lebensmittel zu "belohnen", erklärt Dr. Krista Scott-Dixon, Programmleiterin bei Precision Nutrition.



Heißhungerattacken haben nichts mit dem Hunger zu tun, den du kennst, wenn du zum Beispiel das Frühstück ausfallen lässt und dann ein paar Stunden später beim Anblick eines Sandwiches kaum an dich halten kannst. Die meisten Heißhungerattacken haben eine psychologische Ursache. Scott-Dixon nennt das "emotionale Betäubung": Essen kann trösten. Der Keks, den du gerade verschlingst, erinnert dich zum Beispiel vielleicht eigentlich an deine Kindheit, und dieses nostalgische Gefühl tut einfach gut.