Ernährungstipps für gutes Aussehen und Wohlbefinden

Du liebst Kekse und Pommes Frites? Auch wenn solche Lebensmittel feuerrot sind, heißt das nicht, dass du sie nie mehr essen darfst. "Nur Menschen, die mit ihrem Aussehen und ihrer körperliche Leistung Geld verdienen, müssen komplett auf rote Lebensmittel verzichten", erklärt St. Pierre. "Alle anderen dürfen sich schon mal die eine oder andere Ernährungssünde erlauben. Schließlich geht es bei ihnen hauptsächlich darum, gesund, fit und stark zu bleiben."



St. Pierre und Scott-Dixon haben bereits hunderten von Precision Nutrition-Kunden mit der Rot-Gelb-Grün-Methode geholfen und dabei festgestellt, dass sie mehrere positive Effekte hat: Erstens gibt sie dir die Kontrolle zurück. Du entscheidest, welche Lebensmittel in welche Kategorie gehören. Niemand sagt dir, was du essen sollst oder nicht essen darfst, um gesund zu bleiben. "So lernst du dich selbst besser kennen: Welche Ernährungsbedürfnisse hast du und was funktioniert für dich am besten?", so St. Pierre. Oft wissen wir das schon im Unterbewusstsein, aber wir nehmen uns selten die Zeit, uns bewusst zu machen, welche Lebensmittel uns gut tun. "Auf diese Weise verliert das Thema diesen Touch des Geheimnisvollen, wie ihn zum Beispiel die sogenannten Superfoods suggerieren. Ernährung wird wieder zum Teil des wirklichen Lebens – deines Lebens", sagt Scott-Dixon.

Vielen Menschen ist nicht klar, dass die meisten Ernährungsempfehlungen auf wissenschaftlich ermittelten Durchschnittswerten basieren, also die durchschnittliche Reaktion eines durchschnittlichen Menschen. So sind Vollkornprodukte im Allgemeinen gut für den Körper, das gilt aber nicht für jemanden, der unter Zöliakie leidet. Getreide führt bei diesen Menschen zu schweren gesundheitlichen Problemen. Wenn du Schwierigkeiten mit bestimmten Lebensmitteln hast, zum Beispiel mit Getreide, Kreuzblütlergemüse oder Nüssen und Hülsenfrüchten, und diese kommen ständig in den Rezepten eines Diätprogramms vor, dann verzichtest du oft gleich auf das ganze Programm, erklärt St. Pierre.