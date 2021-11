Was ist ein Treppenlauf?

Viele Athlet:innen nehmen an Treppenläufen teil, um Spenden zu sammeln oder auf einen guten Zweck aufmerksam zu machen. Organisationen wie die Cystic Fibrosis Foundation, die American Lung Association, die Leukemia & Lymphoma Society und viele mehr organisieren Treppenläufe. Ob Anfänger oder Profis – viele verschiedene Athlet:innen nehmen an diesen Läufen teil und viele gründen Teams, um gemeinsam Spenden zu sammeln und zu trainieren.

Aber es gibt auch noch andere Gründe dafür, das Treppensteigen als Sport zu beginnen. Treppen hinauf zu steigen oder hinauf zu laufen, ist ein High-Intensity-Training. Es handelt sich um eine großartige Möglichkeit, das Herzkreislaufsystem, den Unterkörper und die Ausdauer zu stärken sowie psychisches Durchhaltevermögen aufzubauen.

Studien haben auch gezeigt, dass sich Treppensteigen positiv auf den Stoffwechsel, das dynamische Gleichgewicht, die Ruheherzfrequenz, die alltägliche Energie und die Kognition auswirkt. Bei Senioren steht Treppensteigen zudem mit einem geringerem Risiko für Stürze, Herzkreislauferkrankungen und die Gesundheit im Allgemeinen in Verbindung.

Neben diesen deutlichen gesundheitlichen Vorteile berichten erfahrene Treppenläufer, dass die Vorteile von Treppenläufen nicht nur den Körper betreffen. Sproule Love nimmt schon seit Ende der 90er an Wettbewerben im Treppenlaufen teil. Damals nahm er zum ersten Mal am Empire State Building Run Up (ESBRU) teil. Inzwischen zählt er zu den besten US-Amerikanischen Treppenläufern und nimmt an Wettbewerben in der ganzen Welt teil. 2019 lief er den ESBRU in nur 12 Minuten und 16 Sekunden und landete damit auf dem sechsten Platz und war der beste amerikanische Teilnehmer.

"Treppenlaufen ist unerbittlich", so Sproule. "Aber es gibt einem ein einzigartiges Gefühl, etwas geschafft zu haben, wenn man ein Gebäude erklimmt. Es ist etwas Instinktives. Die Menschen sind gerne ganz oben ... an der Spitze. Und genau dahin bringt dich das Treppenlaufen." Außerdem sagt er, dass das Training für einen Treppenlauf eine kompakte und effiziente Möglichkeit darstellt, fit zu bleiben, was sehr wichtig für Athlet:innen wie Sproule ist, die ihren Sport mit der Familie und der Arbeit vereinen müssen.