Welche Vorteile hat Sport für die mentale Gesundheit?

Wenn du etwas für deine psychische Gesundheit tun möchtest, solltest du draußen oder in einer Gruppe trainieren. Eine 2015 in PNAS veröffentlichte Studie ergab, dass bei der Teilnehmergruppe, die sich 90 Minuten lang in der Natur bewegte, die Aktivität im präfrontalen Kortex geringer war. In dieser Region des Gehirns ist das berüchtigte "Gedankenkarussell" angesiedelt, ein Symptom für Ängste.



Das Trainieren mit Freund:innen oder körperliche Betätigung in der Gruppe kann sich positiv auf deine psychische Gesundheit auswirken. In einer Studie, die in der Fachzeitschrift Medicine & Science in Sports and Exercise veröffentlicht wurde, zeigte sich, dass Sport in der Gruppe die innere Stärke und die psychische Gesundheit im Allgemeinen fördert. Dies liegt zum einen an den biochemischen Abläufen, zum anderen an den sozialen Kontakten.



