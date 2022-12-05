Warum du pränatales Yoga ausprobieren solltest – erklärt von Expert:innen

Du denkst sofort an "pränatales Yoga", wenn das Thema "Sport in der Schwangerschaft" aufkommt? Das ist nachvollziehbar: Moderates Yoga ist vielseitig und kann einfach an die körperlichen Veränderungen während der Schwangerschaft angepasst werden. Zudem sind bei vielen Fitnessstudios pränatale Yogakurse die einzige Option für werdende Mütter.

"Trotz der geringen Belastung kann pränatales Yoga ein sehr effektives Training sein", erklärt Dena Zimbel, Yogalehrerin in Portland, Oregon, ehemalige Hebamme und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother. Yoga ist zunächst natürlich eine Form der körperlichen Betätigung und körperliche Betätigung ist immer gut, sagt sie. Doch es ist mehr als das: Mit Yoga kannst du deinen Körper und Geist in Einklang bringen, was von unschätzbarem Wert ist, wenn (mal eben so) ein neues Leben in dir heranwächst. Denn gerade in der Schwangerschaft durchläuft dein Körper so viele Veränderungen, dass es oft schwierig ist, Schritt zu halten. Yoga hilft dir, dich zu erden und dich wieder bewusst mit deinem Körper zu verbinden, so Dena Zimbel.

Wie entwickle ich eine pränatale Yogaroutine? Einsteigerinnen (ehrlich gesagt auch Fortgeschrittene) können sich mit dieser Aufgabe schnell überfordert fühlen. Und wenn du dich noch nie wirklich für "Yoga-Vibes" interessiert hast oder lieber Vollgas gibst, als einen Gang runterzuschalten, dann mag dir der Gedanke an eine sanftere Trainingsroutine vielleicht eher widerstreben. Doch Probieren geht über Studieren. So kann die Zeit auf der Matte viele Vorteile mit großer Wirkung haben (vorausgesetzt natürlich, du bekommst von medizinischer Seite grünes Licht).