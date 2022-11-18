Wie du nach deiner Entbindung deine mentale Gesundheit förderst

Ein kleiner Mensch ist rund 40 Wochen lang in dir herangewachsen. Anschließend hat die Geburt viele Minuten, Stunden oder vielleicht sogar Tage gedauert. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass du erschöpft und überwältigt bist und ein Wechselbad der Gefühle durchmachst. Das kann sehr belastend sein. Einige frischgebackene Mütter müssen sich dem unvorstellbaren Schock und der Trauer über den Verlust stellen. Andere leiden in den ersten Wochen nach der Geburt unter Ängsten, Depressionen oder sonstigen klinischen Störungen. Falls das auf dich zutrifft, solltest du so früh wie möglich ärztlichen Rat einholen.

Selbst wenn alles recht gut läuft, ist es ganz normal, dass sich die Wochen nach der Geburt verdammt hart anfühlen. Tatsächlich erleben bis zu 80 Prozent der frischgebackenen Eltern in den ersten ein oder zwei Wochen nach der Geburt den sogenannten "Babyblues".

"Wir unterschätzen die Herausforderungen in den ersten Wochen nach der Geburt zu sehr", sagt Amanda Williams, MD, Fachärztin für Gynäkologie in Oakland, Kalifornien und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother. "Die werdenden Eltern machen sich so viele Gedanken rund um die Geburt, dass sie außer Acht lassen, wie schwer die nächste Phase sein kann."

Inmitten von körperlicher Genesung, hormonellen Veränderungen und der neuen Realität, sich um deinen Säugling zu kümmern, kannst du nicht genau vorhersagen, wie diese ersten Wochen verlaufen werden. Aber du kannst und solltest Wege finden, auf dich selbst zu achten. Vorab haben wir für dich schon mal fünf von Expert:innen unterstützte Vorschläge, wie du diese überwältigenden ersten Wochen meistern und auf deine mentale Gesundheit achten kannst.