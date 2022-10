Deine Anleitung für seitliche Ausfallschritte: Vorteile, Technik und Varianten, die du ausprobieren kannst

Seitliche Ausfallschritte sind nicht einfach nur eine Variante des klassischen Ausfallschritts.

"Seitliche Ausfallschritte sind eine sehr wichtige Übung für den Unterkörper, bei der mehrere Muskelgruppen trainiert werden", so Ocho, NASM-zertifizierter Personal Trainer und CEO von Power 8. "Mit dieser Übung trainierst du deine Oberschenkelvorderseite, die Abduktoren, die Gesäßmuskeln und die Oberschenkelrückseite."

"Bei seitlichen Ausfallschritten werden ähnliche Muskeln trainiert wie bei traditionellen Ausfallschritten, jedoch in einem anderen Winkel. Dadurch werden die stabilisierenden Muskeln stärker gefordert", so Konditionsspezialist Albert Matheny, Mitbegründer des SoHo Strength Lab. Indem du diese Muskeln in einem anderen Winkel als bei traditionellen Ausfallschritten trainierst, "werden deine Beine letztendlich kräftiger", so Matheny weiter.