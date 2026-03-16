Trainingsschuhe und Laufschuhe: Was sind die Unterschiede?

Ob Läufer:in, Fitness-Fan oder beides – die richtige Ausrüstung ist essenziell, um dich bei schweißtreibenden Sessions bestmöglich zu unterstützen und dir ein gutes Gefühl zu geben. Die Auswahl an Sportschuhen ist riesig. Da kann es schwerfallen, die richtige Wahl für verschiedene Aktivitäten zu treffen.

Du könntest in Versuchung geraten, dir im Vorbeigehen einfach das bequemste Paar Schuhe zu schnappen, aber bei einem Workout ein ungeeignetes Modell zu tragen, kann das Verletzungsrisiko erhöhen.

Was ist der Unterschied zwischen Trainingsschuhen und Laufschuhen? Auch wenn Crosstraining-Schuhe und Laufschuhe einige Gemeinsamkeiten aufweisen, bieten Laufschuhe die optimale Dämpfung für längere Distanzen, während Trainingsschuhe mehr Halt für unterschiedliche Bewegungsmuster bieten.

So triffst du die richtige Wahl zwischen Trainings- und Laufschuhen für dein nächstes Workout.