Atemtechnik beim Laufen

Unsere Atmung steckt voller Energie. Verschiedene Atemmuster können deinen Zustand verändern. Deshalb wird beim Meditieren und beim Yoga dazu geraten, länger, tiefer und langsamer zu atmen. Das beruhigt dein Nervensystem und befördert dich in einen parasympathischen Zustand, sozusagen in einen "Zustand der Ruhe und Verdauung". Dadurch kannst du im Hier und Jetzt mit deinem Körper in Verbindung treten und Stress vermindern.

Und dann ist da noch deine Atmung beim Laufen. Manche Läufer:innen geraten beim Laufen in einen meditativen Zustand. Sie atmen kontinuierlich und konstant. Sie erreichen den Flow beim Laufen und haben das Gefühl, sie könnten für immer so weitermachen. Das ist das Ziel. Aber für viele Neulinge ist es oft das Geschnaufe zu Beginn eines Laufes, das sie daran hindert, längere Strecken zu laufen.

Interessanterweise kommt es nicht selten vor, dass Anfänger sagen: "Ich bin nicht erschöpft, nur außer Atem!" Könnte das auf eine geringere kardiorespiratorische Fitness hindeuten? Teilweise. Aber es steckt mehr dahinter. Für das Atmen beim Laufen gibt es eine spezielle Technik, fast so wie es eine Technik für das Laufen selbst gibt. Es empfiehlt sich, dass du mit deiner Brust nach oben gerichtet läufst, deine Bauchmuskeln anspannst und nach vorne schaust. Am besten bewegst du die Arme seitlich am Körper und kommst auf den Fußballen auf.

Es wird oft darüber diskutiert, wie man am besten läuft, aber nicht, wie man beim Laufen am besten atmet. Wie kannst du beim Laufen also deine Atmung kontrollieren? Wie atmest du beim Laufen am besten?

Warum erhöht sich deine Atemfrequenz beim Laufen?

Wenn du einatmest, nimmst du Luft auf. Diese Luft dringt in deine Lunge ein und Sauerstoff gelangt in dein Blut. Dann gelangt Kohlendioxid, ein Abfallprodukt der Energieerzeugung, vom Blut aus in die Lunge und verlässt beim Ausatmen deinen Körper. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut wandert durch deinen Körper und zu deinen arbeitenden Muskeln. Das sind zwar nur die Grundlagen des Gasaustauschs. Sie zu verstehen kann aber hilfreich sein, da die Atmung beim Laufen eine wichtige Rolle spielt.

Wenn du Sport treibst, müssen deine Muskeln viel tun. Der zu deinen Muskeln geschickte Sauerstoff wird dazu verwendet, Glukose in Adenosintriphosphat (ATP) umzuwandeln. ATP ist die Energiequelle, die die Kontraktionen in den arbeitenden Muskeln antreibt. So entsteht ein höherer Sauerstoffbedarf und es wird mehr Kohlendioxid produziert. Um mithalten zu können, erhöht sich deine Atemfrequenz und es wird mehr Sauerstoff aufgenommen und in deine Muskeln gepumpt.

Man könnte vermuten, dass eine schnellere Atmung dafür sorgt, dass mehr Sauerstoff aufgenommen wird. Das stimmt so allerdings nicht.

Warum ist es wichtig zu wissen, wie du beim Laufen atmest?

Schnelles, flaches Atmen bringt den Körper dazu, mehr Kohlendioxid freizusetzen. Dadurch wird die Sauerstoffversorgung deiner Zellen schwieriger. Bei dieser schnellen Brustatmung wird nicht genug sauerstoffreiche Atemluft eingesaugt und deine Muskeln haben nicht mehr genug Sauerstoff. Ohne ausreichend Sauerstoff wird die in den arbeitenden Muskeln vorhandene Glukose in Milchsäure umgewandelt. Dadurch können deine Muskeln verkrampfen, du kannst Seitenstechen bekommen und wirst erschöpft.

Es ist normal, dass sich beim Laufen deine Atemfrequenz erhöht. Aber wenn du mit schnellen, flachen Atemzügen beginnst, dauert es nicht lange, bis du ein paar Minuten Pause machen musst, um wieder zu Atem zu kommen. Selbst nach dem Lauf fühlst du dich dann außer Atem, obwohl du nicht das Gefühl hast, viel getan zu haben.

Das ist beim Laufen vor allem für Neulinge ein Problem, unter anderem weil deine Muskeln erst noch lernen, wie sie Sauerstoff effizient nutzen können. Durch regelmäßiges Training verbessert sich die Funktionalität der Muskeln. Sie benötigen bei jeder Kontraktion weniger Sauerstoff und produzieren weniger Kohlendioxid. Dadurch reduziert sich die Menge an Luft, die du für dein Training ein- und ausatmen musst.

Je mehr du trainierst, desto kräftiger werden deine Herz- und Lungenfunktionen. Das kannst du anhand deines VO2max-Wertes messen, der deine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit angibt. Erfahrene Läufer:innen haben einen höheren VO2max, was bedeutet, dass ihr Körper Sauerstoff effizienter nutzt und sie eine größere Lungenkapazität haben. Außerdem haben sie wahrscheinlich auch gelernt, rhythmischer zu atmen.

Letztlich ist es am besten, beim Laufen kontrolliert und rhythmisch zu atmen. Die folgenden Möglichkeiten, wie man beim Laufen atmen kann, kannst du bei deinem nächsten Lauf einmal ausprobieren.