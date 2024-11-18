So wäschst du einen Sport-BH | Was du schon immer wissen wolltest

Deine Brust hat keine eigene natürliche Stütze und bewegt sich daher in alle Richtungen mit, wenn du sportlich aktiv bist. Je größer die Brüste, desto mehr Eigenbewegung entwickeln sie dabei. Daher solltest du dir unbedingt einen Sport-BH zulegen, der dir mehr stützenden Halt bietet, auch für Aktivitäten mit geringer Belastung.



Sport-BHs, die die ganze Brust großzügiger bedecken und mehr Kompression bieten, können helfen, dass du dich sicherer fühlst und keine Brustschmerzen bekommst. Daher lohnt es sich, in Ruhe die richtige Passform zu finden. Der Rival und der Alpha lassen sich beide am Rücken verstellen, sodass sie bei Athletinnen mit größerer Oberweite besser unter der Brust und über den Schultern anliegen. Die richtige Passform bietet dir das optimale Maß an Kompression, damit du dich beim Bewegen wohler fühlst.

