So verhinderst du, dass man deine Brustwarzen durch deinen Sport-BH sieht. NAQs

Was du schon immer wissen wolltest
Brustwarzen, Kurven und Trainieren ohne Unterwäsche
Willkommen bei "Was du schon immer wissen wolltest". Du hast Fragen zu deiner Brust, zu Sport-BHs und Training, traust dich aber nicht, sie zu stellen? Hier findest du die Antworten.
Bei manchen Fragen denkst du dir wahrscheinlich auch "Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das Problem kenne ich!" Heute geht es um Folgendes:
- Fühlst du dich auch unsicher, weil die Brustwarzen durch den Sport-BH durchscheinen könnten?
- Wie kann ich meine Kurven beim Workout am besten unterstützen?
Sollte ich beim Training Unterwäsche tragen?
1. Fühlst du dich auch unsicher, weil die Brustwarzen durch den Sport-BH durchscheinen könnten?
Eigentlich solltest du dir darüber nicht allzu viele Gedanken machen müssen, doch wir verstehen natürlich, dass das leichter gesagt als getan ist. Wenn beim Trainieren deine Brustwarzen durch dein Oberteil zu sehen sind, kann das unangenehme Blicke und folglich auch ein Gefühl der Unsicherheit hervorrufen. Hier empfiehlt es sich, einen Sport-BH mit etwas Polsterung oder dickerem Material zu wählen.
Wenn du auf der Suche nach einem Sport-BH mit starkem Halt und viel Abdeckung bist, ist der Nike Alpha genau der Richtige für dich. Das Mesh-Material über den Körbchen sorgt dafür, dass deine Brustwarzen gut verdeckt sind, und der Überzug über der Brust minimiert Auf- und Abbewegungen. Außerdem verhindert er ein Einschneiden des Sport-BHs und bietet zusätzlichen Halt, damit du dich selbstbewusst bewegen kannst. Alternativ könntest du dich auch für den Rival Sport-BH entscheiden. Seine vorgeformten Körbchen gewährleisten ein hohes Maß an Schutz und Abdeckung, betonen jedoch gleichzeitig auch deine natürliche Körperform.
Unser Sport-BH mit einteiligem Polster ist ebenfalls eine hervorragende Wahl, wenn du Schutz ohne umständliches Gefummel willst. Er bietet mittleren Halt und das breite Polster lässt sich ganz einfach einlegen und herausnehmen.
Sport-BHs mit leichtem Halt bestehen oft aus dünnerem Material. Sie sehen zwar gut aus, bieten aber nicht so viel Abdeckung. Der Nike Indy UltraBreathe ist da eine Ausnahme: Er ist nicht nur extrem stylish, sondern verfügt auch über eine leichte Polsterung und einen ultraleichten Mesh-Überzug. Somit hält er dich angenehm kühl und verhindert gleichzeitig, dass sich deine Brustwarzen abzeichnen.
Du hast bereits einen Lieblings-Sport-BH, der aber leider deine Brustwarzen durchscheinen lässt? In diesem Fall kannst du ganz einfach auf eine Brustwarzenabdeckung zurückgreifen. Auch wenn eine solche Abdeckung vielleicht nicht immer superbequem ist, kannst du zumindest deinen bevorzugten Sport-BH tragen, ohne dir Gedanken über deine Brustwarzen machen zu müssen.
2. Wie kann ich meine Kurven beim Workout am besten unterstützen?
Uns erreichen viele Fragen zum Training mit einer größeren Oberweite oder einer insgesamt üppigeren Körperform. Sprechen wir also über Kurven.
Wenn du eine große Oberweite oder auch mehr Po oder Bauch hast, brauchst du Trainingskleidung, in der alles gut verpackt an Ort und Stelle bleibt, wenn du dich bewegst. Wir helfen dir, Sport-BHs zu finden, in denen du dich selbstbewusst fühlst und die bequem sind und guten Halt bieten – egal, wie du dich bewegst und welche Körperform du hast.
Mehr Bounce
Je größer deine Brust, desto mehr bewegt sie sich beim Sport und desto mehr stützenden Halt brauchst du. Anderenfalls kann das nämlich unangenehm weh tun. Tu deiner Brust etwas Gutes und entscheide dich für einen Sport-BH mit starkem oder mittlerem Halt. Modelle mit leichtem Halt stützen große Brüste nicht ausreichend und werden daher eher seltener für Körbchengröße D und größer empfohlen. Wir empfehlen dir den Nike Dri-FIT Rival, den Nike Alpha oder den Nike FE/NOM Flyknit Sport-BH.
Der Nike Dri-FIT Rival hat verstellbare Träger und separate Körbchen, die deine Brüste einzeln stützen. Der Nike Alpha ist optimal, da er großzügig die Brust bedeckt und nicht einschneidet. Der Nike FE/NOM Flyknit Sport-BH ist einer unserer Bestseller mit atmungsaktivem Material und einem Racerback-Style für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
3. Sollte ich in Unterwäsche trainieren?
Ob du Unterwäsche unter deiner Trainingskleidung trägst oder nicht, hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Einzige Ausnahme: Sport-BHs. Allerdings musst du darunter nicht noch einen BH tragen. Ein Sport-BH, der guten Halt bietet, reicht aus.
Aber ab dem Bauchnabel abwärts hast du mehrere Möglichkeiten. Wenn du es nicht magst, dass sich dein Slip abzeichnet, kannst du auf ihn verzichten – vorausgesetzt, du trägst die richtigen Leggings. Sie sollten aus einem weichen, bequemen Material bestehen, das Feuchtigkeit ableitet, wie die Leggings aus unserer Nike Dri-FIT-Serie. Und natürlich sollten sie blickdicht sein!
Ebenfalls zu berücksichtigen sind Hygieneaspekte. Atmungsaktive Unterwäsche kann dir guten Schutz bieten. Sie sollte möglichst aus weicher, hautfreundlicher Baumwolle sein, um besten Tragekomfort und Atmungsaktivität zu gewährleisten. Wenn du dich entscheidest, ohne Unterwäsche zu trainieren, solltest du deine Leggings immer nach jedem Workout waschen. Warme, feuchte Umgebungen fördern Hefepilzinfektionen – es ist also keine gute Idee, deine verschwitzten Trainingsklamotten länger als nötig zu tragen.
Es gibt kein Richtig oder Falsch, aber Tangas können bei intensivem Training Reibungen verursachen, was zu wunder Haut und Infektionen führen kann. Aber natürlich ist das letztlich alles eine Frage der persönlichen Vorliebe.
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