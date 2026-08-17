Fitness-Sets: in Form mit aufeinander abgestimmter Sportkleidung
Gut aussehen, sich wohlfühlen und gleichzeitig Hochleistungen vollbringen – all dies gelingt dir mit einem Sport-Set von Nike. Kombiniere Leggings, Shorts und Jogginghosen aus unserer Performance-Kollektion mit den dazu passenden Sport-BHs und kuscheligen Hoodies. Entdecke unsere Modelle aus leichtgewichtigen Stretch-Materialien, die dich beim Training nicht ausbremsen.
Damit du bei intensiven Trainings immer frisch bleibst, wähle Gym-Sets mit Nike Dri-FIT Technologie. Sie leitet Feuchtigkeit von deiner Haut weg, damit diese schnell verdunsten kann, während du trockenen Tragekomfort genießt. Wenn du bei deinem Workout schwere Gewichte stemmen oder tief in die Hocke gehen musst, entscheide dich für Leggings mit breitem Stretch-Taillenbund. So kannst du dir sicher sein, dass nichts verrutscht, und unbesorgt trainieren. Materialien, die selbst bei maximaler Dehnung noch blickdicht sind, setzen dir keine Grenzen.
Wie wäre es mit einem durchgestylten Look von Kopf bis Fuß? Kombiniere deine Shorts oder Leggings mit einem Oberteil aus butterweichem Gewebe. Ob Cropped Fit oder Slim Fit, ob locker oder weit geschnitten: Du findest ganz sicher den perfekten Style für dich. Achte auf Tops, die dir dank integrierter BH-Cups sanften Halt gewährleisten. Oder vertraue auf die hohe Stützkraft von Sport-BHs, die mit leichtgewichtigen und anpassungsfähigen Designs punkten können. Und weil kein Trainingsprogramm dem anderen gleicht, sind unsere Sport-Sets in verschiedenen Passformen und mit unterschiedlicher Stützkraft erhältlich. Entdecke zweiteilige, aufeinander abgestimmte Fitness-Sets, mit denen du so trainieren kannst, wie es dir beliebt. Stöbere in unserem Sortiment nach Modellen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen, seien es Shorts mit Taschen am Taillenbund, Shorts mit integriertem Slip oder Leggings mit einem extra hohen Bund, der dir maximale Abdeckung garantiert.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von Workout-Sets auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.