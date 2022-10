Welche gesundheitlichen Vorteile bietet Sport?

Herzerkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache bei Männern und Frauen und machen jedes Jahr etwa 16 Prozent aller Todesfälle weltweit aus. Regelmäßiges aerobes Training ist mitunter das Beste, was du tun kannst, um dein Herz gesund zu halten und dein Risiko für chronische Krankheiten zu reduzieren.



Eine Studie, die im Juli 2009 im American Journal of Lifestyle Medicine veröffentlicht wurde, ergab, dass körperliche Aktivität das Risiko von Herzerkrankungen bei den Teilnehmer:innen um bis zu 50 Prozent senken konnte.



"Dein Herz ist ein Muskel, genau wie die anderen Muskeln in deinem Körper", so Buckingham. "Wenn du dein Herz regelmäßig trainierst, wird es stärker." Ein starkes Herz kann mit jedem Schlag mehr Blut pumpen, was bedeutet, dass es insgesamt nicht so hart arbeiten muss.



Dadurch werden die Arterien weniger belastet, was zu einem niedrigeren Blutdruck führt, erklärt Buckingham. Ein gesunder Blutdruck (unter 120/80 mm Hg)) ist von entscheidender Bedeutung für die Vorbeugung von Herzerkrankungen und damit zusammenhängenden gesundheitlichen Notfällen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.