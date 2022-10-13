So wäscht man eine Daunenjacke
Produktpflege
Mit diesen Waschtipps von Nike bleibt deine Daunenjacke lange frisch, kuschelig und sauber.
Zubehör
- Feinwaschmittel oder Seife
Benötigte Utensilien
- Frontlader-Waschmaschine oder Badewanne
- Trockner- oder Tennisbälle (optional)
Daunenjacken sind weich, bequem und warm und somit ein absolutes Must-have, wenn die Temperaturen fallen. Doch nachdem du sie eine ganze Saison lang getragen hast, kann es sein, dass das Material nicht mehr so frisch aussieht und die einst bauschige Daunenfüllung etwas platter wird. Wenn das passiert, ist es an der Zeit, die Daunenjacke zu reinigen.
Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man eine Daunenjacke in die Reinigung geben sollte, das ist jedoch nicht immer der Fall. Viele Daunen- und Polyester-Steppjacken von Nike sind maschinenwaschbar, was bedeutet, dass du sie ganz einfach zu Hause reinigen kannst.
Wie bei jedem Kleidungsstück solltest du auch bei Steppjacken vorher einen Blick auf das Etikett werfen und die entsprechenden Pflegehinweise beachten. Es kann durchaus sein, dass du deine Daunenjacke von Hand waschen musst. Lies dazu einfach unsere Tipps.
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So wäschst du eine Daunenjacke in der Waschmaschine
1.Verwende, wenn möglich, eine Frontlader-Waschmaschine.
Eine Frontlader-Waschmaschine ist in der Regel schonender für Kleidung als eine Toplader-Waschmaschine, da sie kein zentrales Rührwerk hat, das die Jacke während des Waschgangs beschädigen könnte.
Wenn du nur eine Toplader-Waschmaschine hast, solltest du die Jacke vor dem Waschen in einen Wäschebeutel geben. Dadurch wird verhindert, dass sich die Ärmel am zentralen Rührwerk verfangen. Entferne vor dem Waschen alle hartnäckigen Waschmittelreste aus der Waschmaschine und reinige gegebenenfalls den Waschmitteldosierer.
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2.Feinwaschmittel verwenden
Zum Waschen von Daunenjacken sind einige Waschmittel zu aggressiv, da sie möglicherweise die natürlichen Öle aus den Daunenfedern entfernen. Am besten kaufst du ein Waschmittel, das speziell für Daunenmaterialien geeignet ist. Wenn du jedoch kein daunenspezifisches Waschmittel zur Hand hast (oder eine Polyester-Steppjacke wäschst), verwende ganz einfach Feinwaschmittel.
3.Die Daunenjacke vorbereiten
Nachdem du alle Gegenstände aus den Taschen entfernt hast, schließ diese sowie alle Reißverschlüsse. Dreh dann die Jacke auf links. Wasch die Jacke mit ähnlichen Daunenprodukten oder separat.
4.Die richtigen Einstellungen wählen
Stell die Wassertemperatur auf kalt und den Schleudergang auf schonend oder normal. Wenn du eine Toplader-Waschmaschine verwendest, wähle den Schonwaschgang. Wenn du nur eine Daunenjacke waschen willst, stell die Beladungsmenge auf klein.
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So wäschst du eine Daunenjacke von Hand
- Lass lauwarmes Wasser in eine Badewanne oder ein großes Waschbecken ein.
- Gib währenddessen einen Becher Feinwaschmittel bzw. spezielles Daunenwaschmittel in das Wasser.
- Leg die Jacke ins Wasser und lass sie ein paar Minuten einweichen.
- Behandle sie dann leicht mit deinen Händen.
- Lass das Wasser ablaufen und drück so viel Wasser wie möglich aus der Jacke. Anstatt sie auszuwringen, kannst du sie ganz einfach gegen den Rand der Wanne bzw. des Waschbeckens drücken.
- Die Jacke wird dann immer noch ziemlich nass sein. Leg ein Badetuch auf den Boden und die Jacke ausgebreitet darauf.
- Roll dann die Jacke in das Badetuch ein. Sobald du fertig bist, kannst du vorsichtig darauf treten, um das überschüssige Wasser auszudrücken.
So trocknest du eine Daunenjacke
Auch wenn du deine Daunenjacke von Hand gewaschen hast, ist es dennoch am besten, sie in einem Trockner zu trocknen, weil sich so die Klumpen auflösen. Wenn du sie nur zum Trocknen aufhängst, kann es sein, dass sie nicht wieder so richtig bauschig wird.
- Achte darauf, dass die Reißverschlüsse geschlossen sind, bevor du die Jacke in den Trockner gibst.
- Leg ein paar Tennisbälle oder Trocknerbälle dazu, damit sich die Klumpen auflösen.
- Stell den Trockner auf eine niedrige Temperatur ein.
- Wenn die Jacke nach dem ersten Gang immer noch nass ist, lass den Trockner erneut laufen – wieder bei niedriger Temperatur.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft sollte ich meine Daunenjacke waschen?
Wenn du die Jacke regelmäßig trägst (d. h. mehrmals pro Woche), solltest du sie vielleicht sogar einmal im Monat waschen. Trägst du sie weniger oft, reicht es in der Regel aus, wenn du sie ein- oder zweimal pro Jahr wäschst. Am besten ist es, du wäschst sie am Ende des Winters, damit sie für die nächste Saison wieder frisch ist.
Brauche ich ein spezielles Waschmittel für Daunenmaterialien?
Zum Waschen von Daunenjacken eignet sich am besten ein spezielles Daunenwaschmittel. Solltest du ein solches nicht zur Hand haben, kannst du auch Feinwaschmittel verwenden. Vermeide jedoch handelsübliche Waschmittel, da diese den Daunenfedern ihre natürlichen Öle entziehen können.
Text: Hannah Singleton