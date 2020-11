So optimierst du deine Strategie

1. Sei konsistent.

Damit ein Prozess zu einem echten Prozess und nicht zu einem einmaligen – oder zweiwöchentlichen – Ereignis wird, musst du die einzelnen Prozesselemente beständig wiederholen, z. B. Workouts und gesundes Essen oder eine Stunde, in der du lernst, Noten zu lesen, und eine weitere Stunde, in der du die gelernten Noten auf deinem Instrument nachspielst. Wenn dich langfristige, regelmäßige Aufgaben eher abschrecken, denk daran, dass es dir, sobald du eine Aufgabe erledigt hast, immer leichter fallen wird, konsistent dranzubleiben, so Dr. Cacioppo.



2. Achte auf eine klare Strategie.

Ein Prozess bedeutet nicht, dass du versuchen sollst, alles auf einmal zu machen. Seien wir ehrlich: Das schafft niemand. Erfolgreiche Menschen konzentrieren sich auf das, was sie erreichen wollen und was genau dazu nötig ist, erklärt Dr. Cacioppo. Aus diesem Grund "periodisieren" viele Spitzenathleten ihr Training in Blöcke, die sich auf einzelne Leistungskomponenten wie Kraft, Schnelligkeit oder Ausdauer fokussieren, damit sich das eine nicht mit dem anderen überschneidet (und weil sie tolerant gegenüber der Tatsache sind, dass sie nur über eine bestimmte Menge an Energie und Zeit verfügen).



Anstatt zu versuchen, mittels Multitasking schneller an dein Ziel zu gelangen, solltest du Aktionspläne erstellen, die festlegen, was du wie, wann und wo machen wirst (deine sogenannten Umsetzungsabsichten). Untersuchungen zeigen, dass diese dir helfen können, jeweils ein Ziel nach dem anderen zu erreichen. Sie funktionieren allerdings weniger gut, wenn du mehrere Ziele gleichzeitig anvisierst.



3. Sei gut zu dir.

Sobald du einen Prozess etabliert hast, der für dich funktioniert, kann es vorkommen, dass du manche Prozesselemente mit der Zeit verinnerlichst, weiß Dr. Cacioppo. Und das ist gut so, ergänzt sie: Es bedeutet, dass du dir gesunde Gewohnheiten aneignest und deinem vielbeschäftigten Kopf eine dringend benötigte Pause gönnst.



Vertrau dir – und vertrau auf den Prozess.