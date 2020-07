Positivere Reaktionen

Möchtest du deine achtsame Akzeptanz schnellstmöglich verbessern? Probier es mit dieser kurzen Einführung in die Meditation, die auf Ochsners Studie basiert.

Setz dich bequem in einen ruhigen Raum ohne jegliche Ablenkungen. Konzentrier dich zwei bis fünf Minuten nur auf deine Atmung. Dann stell dir vor, du fährst einen Bus. Fahrgäste steigen ein und aus, aber der Bus fährt immer weiter. Einige Fahrgäste sind laut und lästig. Stell dir vor, es sind unruhige Gedanken oder unangenehme Gefühle. Nimm sie zur Kenntnis und akzeptiere, dass sie vorübergehend da sind, ohne auf sie zu reagieren. Wenn sie aus dem Bus aussteigen, fährst du einfach weiter.



Ein anderer Ansatz: Stell dir vor, du bist draußen und ein Sturm zieht auf. Aber der Boden, die Bäume und die Häuser sind immer noch da, genau wie du selbst, egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint. Anstatt davonzulaufen, akzeptiere den Sturm. Dann lass ihn vorüberziehen.



Wenn die Zeit gekommen ist, wende dieses neu gelernte Konzept der achtsamen Akzeptanz an. Wenn du fühlst, dass sich ein intensives Gefühl breit macht, bewerte es nicht als "gut" oder "schlecht" sondern beobachte es wie in dem Beispiel mit dem Bus oder dem Sturm und versuche, deine Gefühle wahrzunehmen und sie dann abzuwerfen oder vorüberziehen zu lassen.



Das Tolle an dieser Übung ist, dass du schon nach einer einzigen kurzen Session Fortschritte sehen kannst. Je mehr du aber übst, desto einfacher und natürlicher wird es, achtsame Akzeptanz anzuwenden, sagt Ochsner. "Nimm dir täglich ein paar Minuten Zeit, um dich auf deine Atmung zu konzentrieren und geduldig deine Gefühle und das, was in deinem Geist und Körper vor sich geht, zu beobachten. Das ist der erste Schritt, um wichtige Dinge in deinem Leben zu akzeptieren und zu ändern.”