Atemübungen für mehr Kontrolle

1. Letzte Nacht zu wenig geschlafen: 6-4-X-Atmung

"Beim Aufwachen müde und verschlafen zu sein, deutet auf einen parasympathischen Zustand hin", so Dike. Egal, ob du bis spät deine Lieblingsserie geschaut oder Überstunden geschoben hast: "Ein langes Ein- und ein schnelles Ausatmen kann eine Reaktion des sympathischen Nervensystems hervorrufen, den Puls beschleunigen und die Aufmerksamkeit steigern", erklärt er.



Lege dich auf den Rücken, atme 6 Sekunden lang ein, halte 4 Sekunden die Luft an und atme durch geschürzte Lippen wieder aus. Du solltest schnell und kraftvoll ausatmen, um das Kohlendioxid in deiner Lunge nach draußen zu befördern. "So kann das Zwerchfell Spannung aufbauen und du beim nächsten Atemzug mehr frische Luft aufnehmen", erklärt Dike.



2. Keine Motivation für die Arbeit oder fürs Workout: Atmung der Freude

Der Name klingt vielleicht etwas seltsam, aber "diese dreiteilige Atemtechnik spendet neue Energie", so Dr. Sanaa A. Jaman, Gründerin und Besitzerin von Tru3 Yoga in Kuwait. "Die Kombination aus tiefer Atmung und Bewegung weckt den Körper auf, indem sie zuerst das sympathische Nervensystem stimuliert und das Sauerstofflevel im Blut anhebt", so Jaman. Darauf folgt eine parasympathische Antwort für mehr Klarheit, bessere Laune und Motivation, erklärt sie.



Stehe so, dass deine Füße hüftbreit auseinander und deine Knie leicht gebeugt sind. Atme zu einem Drittel deiner Lungenkapazität ein (stelle dir vor, den unteren Teil deiner Lunge mit Luft zu füllen) und hebe deine Arme vor den Körper. Dabei sollten die Handflächen nach oben zeigen. Atme dann zu zwei Dritteln ein (bis zur Mitte deiner Lunge) und strecke deine Arme seitlich auf Schulterhöhe aus, sodass du ein "T" bildest. Die Handflächen zeigen immer noch nach oben. Atme jetzt komplett ein (bis zum oberen Ende deiner Lunge, bis du nicht weiter einatmen kannst) und hebe deine Arme über den Kopf. Die Handflächen zeigen nun zueinander. Als letzten Schritt öffnest du deinen Mund und atmest hörbar (mit einem "Ha") aus, beugst die Knie, bis du in einer Squat-Position bist und lässt die Arme hinter dem Körper nach unten schwingen.



Wiederhole dies 7–9-mal, um die volle Wirkung zu entfalten.



3. Du fühlst dich ängstlich oder angespannt: Ausgedehntes Ausatmen

Die meisten Leute haben eine flache, schnelle Atmung, wenn sie sich unwohl fühlen. Eine solche Brustatmung beschleunigt den Puls, vergrößert Anspannung und Stress und verschlimmert die Situation noch. Wenn du deinen Atem nach weiter unten, zum Zwerchfell, verlagern kannst und länger aus- als einatmest, aktivierst du das entspannende, paraysmpathische Nervensystem, so Dike.



Atme in der Position, in der du dich gerade befindest, 6 Sekunden lang tief ein und beobachte, wie sich dein Bauch hebt. Halte nach dem Einatmen 4 Sekunden lang die Luft an. Atme dann 12 Sekunden lang aus und beobachte, wie sich dein Bauch senkt.



PS: Es ist kein Problem, wenn du nicht gleich 12 Sekunden lang ausatmen kannst. Versuche, 7 Sekunden lang auszuatmen und steigere dich langsam. "Das braucht Zeit", sagt Dike. "Das Zwerchfell braucht Training, genau wie jeder andere Muskel."



4. Schneller Cool-down nach dem Workout: Shitali-Atmung

"Shitali" ist Sanskrit und bedeutet "kühlend". Diese Technik kann die von deinem Workout ausgelöste Kampf-oder-Flucht-Reaktion abschalten und dafür sorgen, dass du in den Ruhemodus umschaltest. So senken sich Blutdruck und Körpertemperatur und deine Muskeln und Nerven entspannen, erklärt Jaman.



Setz dich bequem hin, schaue zu Boden oder schließe deine Augen und lege deine Hände auf deine Oberschenkel. Streck die Zunge raus. Hebe die Seiten der Zunge an und atme langsam und tief durch diesen Kanal ein. Schließe dann den Mund und atme durch die Nase aus. Wiederhole diese Übung so oft, wie du willst oder mindestens 1–5 Minuten für eine schnellere Erholung.



5. Vor dem Schlafengehen zur Ruhe kommen: Körperscan mit der richtigen Atmung

Wenn zwar dein Körper zur Ruhe kommt, deine Gedanken aber immer noch auf 180 sind oder du einfach nur Probleme beim Einschlafen hast, kann laut Forschungsergebnissen der UCLA ein Körperscan helfen. Dieser Körperscan geht noch einen Schritt weiter und kombiniert ihn in angespannten Körperregionen mit tiefem Ausatmen, um zu entspannen, den Puls zu senken und dich abzulenken, erklärt Jasmine Marie, Fachfrau für Atemübungen und Gründerin von Black Girls Breathing.



Strecke dich im Bett aus und schließe die Augen. Atme langsam und tief ein und verlängere das Ausatmen, sodass es doppelt so lang ist wie dein Einatmen. Konzentriere dich auf deinen Kopf und wandere dann durch den Körper bis in die Zehenspitzen (andersrum geht natürlich auch) und achte dabei darauf, wie sich jeder einzelne Teil deines Körpers fühlt. "Finde heraus, wo dein Körper angespannt ist und konzentriere dann deine Atmung auf diese Region", empfiehlt Marie.



Wenn du nach einem kompletten Scan deines Körpers immer noch wach bist, atme einfach tief weiter oder fang noch einmal am anderen Ende deines Körpers an.



Egal, was dein Tag mit sich bringt (denn irgendetwas bringen Tage immer mit sich): Denke daran, dass "Atmen" mehr ist als nur ein Mantra. Es ist eine Technik, die dir dabei hilft, die Gefühle, die du fühlen willst, mehr zu fühlen und die Gefühle, die du nicht fühlen willst, weniger.