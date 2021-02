Wie werde ich schneller?

Strategisch snacken

Die schlechte Nachricht: Es gibt keinen Zaubertrank, der dich schneller macht. Aber die richtige Mischung aus Proteinen und Kohlenhydraten, zum Beispiel ein hartgekochtes Ei und ein bisschen Obst in der letzten Stunde vor dem Lauf, Training oder Spiel ist ein echter Leistungs-Booster. "Proteine stabilisieren deinen Blutzucker und schützen vor unerwünschten Muskelschäden. Kohlenhydrate versorgen dich mit leicht zugänglicher Energie, damit du deine Speicher nicht leerläufst oder das Glykogen vom Vortag benötigst, was nicht annähernd so effizient wäre", erklärt Ernährungsspezialist Ryan Maciel, leitender Performance-Nutrition Coach bei Precision Nutrition. Diese Kombination ist eine Art Turbolader für mehr Tempo und hilft dir, dieses Tempo auch beizubehalten.



Auch Getränke können ein Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit sein. Nehmen wir Kaffee oder Tee: "Koffein stimuliert das Gehirn. Du bist wacher und kannst schneller laufen. Und einige Studien besagen, dass Koffein auch die empfundene Anstrengung (RPE) senkt", so Maciel. Tatsächlich liefen gut trainierte Amateurläufer bei einem 5-km-Testlauf dank Koffein ein Prozent schneller, fand eine im "Journal of Science and Medicine in Sport" veröffentlichte Studie heraus. Und das ist bei einem Sport, bei dem jede Sekunden zählt, nicht zu unterschätzen. Maciel empfiehlt 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht eine Stunde vor dem Startschuss. Das wären bei einem Athleten von ca. 70 kg etwa 210 Milligramm Koffein, also ungefähr zwei Tassen Kaffee.



Koffein ist nicht so dein Ding? Dann probier es mal mit Rote-Beete-Saft. Läufer konnten damit bei einem 5-km-Lauf 1,5 Prozent schneller laufen. Das ergab eine Studie. Eine weitere kleine Studie empfiehlt, in den letzten sieben Tagen vor einem Wettkampf regelmäßig Rote-Beete-Saft zu trinken, um schneller zu sprinten. Rote-Beete-Saft ist reich an Nitraten, erklärt Maciel. "Studien zeigen, dass sie den Blutfluss erhöhen, die Lungenfunktion verbessern und die Muskelkontraktion unterstützen". All das sind wichtige Faktoren für mehr Geschwindigkeit.