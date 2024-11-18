Football Stories: Giulia Gwinn

Als sich Giulia bei einem wichtigen Spiel am Knie verletzte, war sie am Boden zerstört. Fast ein Jahr sollte es dauern, bis sie wieder mit ihrem Team spielen konnte. Als sie im Krankenhaus lag, verzweifelte Giulia immer mehr – Ein Comeback schien so weit entfernt zu sein.

Während ihrer ersten Wochen in der Physiotherapie konnte sie nur daran denken, wieder auf dem Fußballplatz zu stehen. Doch es gab ein Licht am Ende des Tunnels.

"Ich erkannte, dass ich in der Lage war, mich zurückzukämpfen. Jetzt habe ich mehr Selbstvertrauen."