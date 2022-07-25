Football Stories: Alexia Putellas

Für Alexia ist Fußball eine Art Familientradition. Wenn ihre Familie nicht ins Stadion gehen konnte, traf sie sich in einem Restaurant in ihrem Viertel in Barcelona, um große Spiele gemeinsam im Fernsehen zu schauen.



Als Alexia als kleines Kind das erste Mal dabei sein durfte, musste sie ihren Hals strecken, um über die Köpfe hinweg einen Blick auf den Bildschirm werfen zu können. Als ihr Vater das sah, hob er sie hoch und stellte sie auf den Billardtisch, damit sie besser sehen konnte. Alexia verfolgte mit großen Augen, wie die Spieler über den Platz sprinteten, um den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Als Barcelona gewann, brachen alle in Jubel aus. Auch wenn Alexia damals noch keine Ahnung von Regeln und Strategien hatte, so wusste sie doch, dass dieses rasante Spiel einfach Spaß macht!



"Fußball ist für alle da."