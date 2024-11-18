In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Barbara Bonansea
Erfahre, wie Barbara Bonansea ihren Traum wahr werden ließ: vom unermüdlichen Üben der legendären Freistöße von Cristiano Ronaldo bis hin zu deren Ausführung in der italienischen Top-Liga.
Barbara Bonansea. Stürmerin und Mittelfeldspielerin. Italien. Geboren am 13. Juni 1991.
Es war einmal ein Mädchen, das nicht stillsitzen konnte. Seit sie fünf Jahre alt war, war Barbara immer in Bewegung, spielte Volleyball und nahm Tanzunterricht.
Aber Fußball war immer ihr Lieblingssport. Barbara und ihr Bruder spielten oft im Hinterhof ihres Hauses. Sie liefen im Kreis umeinander, dribbelten den Ball und schossen ihn an den Hauswänden vorbei. Und wenn sie nicht gerade Fußball spielte, sah sich Barbara Cristiano Ronaldo im Fernsehen an.
Sie studierte seine Spieltechniken, vor allem seinen legendären Knuckleball – eine Freistoßvariante, bei der der Ball unvorhersehbar und mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft wirbelt.
"Ich möchte ein Vorbild für junge Mädchen sein, denn wenn ich sie treffe, sehe ich mich selbst in ihren Augen, die voller Träume und Hoffnungen sind."
Barbara begleitete ihren Bruder immer, wenn er zum Spielen zum örtlichen Fußballverein ging. Anders als ihr Bruder hatte sie kein festes Team. Sie spielte nur zum Spaß. Oft saß sie am Spielfeldrand und sah zu, wie ihr Bruder und seine Mannschaftskameraden Pässe und Torschüsse übten. Sie sah ihnen gerne zu, aber insgeheim wünschte sie sich, sie könnte mitspielen.
Eines Tages kam der Trainer zu Barbara und fragte sie: "Willst du bei uns mitspielen?"
Diese fünf Worte ließen Barbaras Herz höher schlagen. Sie sprang auf und rannte auf das Spielfeld.
Mit der Zeit entwickelte sie sich zu einer schnellen Mittelfeldspielerin, die entscheidende Vorlagen und spektakuläre Tortreffer aus langer Distanz erzielte. Mit einer schnellen Bewegung ihres Fußes trickste sie ihre Gegnerinnen aus und ließ sie stehen, bevor diese überhaupt merkten, dass sie ihnen den Ball abgenommen hatte! Und sie perfektionierte den von ihr immer bewunderten Knuckleball-Trick.
Barbaras Karriere begann damit, dass sie den Jungs beim Fußball zusah. Aber heute sprintet sie selbst im Stadion von Juventus Turin über das Spielfeld und Tausende von Fans sehen ihr zu.
Liebe Girls,
liebt das, was ihr macht. Seid dankbar für Freundschaften und Beziehungen, denn sie helfen euch, euch weiterzuentwickeln. Folgt eurer Leidenschaft und lasst euch nicht einschüchtern, wenn jemand versucht, euch davon abzubringen. Seid stark und glaubt an euch. Sport bedeutet Freiheit.
– Barbara Bonansea