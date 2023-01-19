5 gesundheitliche Vorteile von Knoblauch – von Ernährungsberater:innen erklärt

Von der Verringerung des Krebsrisikos bis hin zur Förderung der Herzgesundheit und der Langlebigkeit – die Wissenschaft hat bewiesen, dass Knoblauch wertvolle Inhaltsstoffe besitzt und deshalb regelmäßig auf dem Speiseplan stehen sollte. Nach Angaben der National Institutes of Health wird Knoblauch seit Jahrhunderten von Kulturen rund um den Globus wegen seiner Heilwirkungen verwendet – und das aus gutem Grund.

"Obwohl Knoblauch kein Wundermittel ist, deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass er als Teil einer ausgewogenen Ernährung mehrere gesundheitliche Vorteile bietet", so Elizabeth Ward, M.S. und zertifizierte Ernährungsberaterin.

Viele Studien zu Knoblauch wurden mit Nahrungsergänzungsmitteln und Extrakten durchgeführt, aber "auch der Verzehr von herkömmlichem Knoblauch wirkt sich sehr positiv aus", erklärt Dawn Jackson Blatner, ebenfalls zertifizierte Ernährungsberaterin.

Hier erfährst du, wie sich bereits ein wenig Knoblauch pro Tag positiv auf deine Gesundheit auswirken kann.

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