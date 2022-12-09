Ernährungsberater:innen klären auf: 4 Vorteile von Kürbis für deine Gesundheit

Wenn du bisher der Meinung warst, dass Kürbis nur zum Backen und für Halloween geeignet ist, überrascht dich wahrscheinlich, dass der Kürbis wie auch seine Kerne sehr nährstoffhaltig sind. Kürbis und Kürbiskerne können sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die Gesundheit auswirken.

"Beide enthalten Proteine, Ballaststoffe und Nährstoffe, aber in unterschiedlicher Menge", sagt Amy Gorin, M.S., zertifizierte Ernährungsberaterin. Kürbiskerne haben zwar einen hohen Anteil an ungesättigten (und damit gesunden) Fetten und viele Kalorien, aber der Kürbis selbst enthält weniger Fette und Kalorien, was teilweise an seinem hohen Wassergehalt liegt. Er ist auch eine gute Quelle von Kohlehydraten, sagt Lisa Young, Ph.D., zertifizierte Ernährungsberaterin und außerordentliche Professorin für Ernährungswissenschaften an der New York University.

Was seinen Nährstoffgehalt angeht, sollte Kürbis auf keinen Fall unterschätzt werden. Laut der Datenbank der USDA, FoodData Central, enthält eine Portion (eine Tasse) gekochter Kürbis aus der Dose etwa 25 Prozent des Tagesbedarfs an Ballaststoffen von Frauen. Bei Männern sind es ungefähr 17 Prozent. Er ist auch eine hervorragende Quelle des Antioxidationsmittels Betacarotin – des Farbpigments vieler Obst- und Gemüsesorten, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Es kann für dein Immunsystem und deine Organfunktionen sehr gut sein.

Kürbiskerne enthalten auch viele gesunde Nährstoffe. Laut FoodData Central enthalten 28 Gramm zerkleinerte Kürbiskerne etwa 14 Gramm gesunder Fette (wie mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die für die Gehirnfunktion und Muskelkraft wichtig sind) und fast 9 Gramm Protein. Zum Beispiel braucht eine Person, die viel sitzt und 68 kg wiegt, 55 Gramm Protein pro Tag, um die Muskulatur aufrechtzuerhalten. Sie kann mit den Kürbiskernen also schon fast 20 Prozent ihres Tagesbedarfs decken.

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