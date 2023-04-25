5 gesundheitliche Vorteile von Karotten – von Ernährungsberater:innen erklärt

Bevor wir darauf eingehen, welche Rolle Karotten bei der Bekämpfung chronischer Entzündungen spielen, ist es wichtig zu wissen, dass kein einzelnes Lebensmittel für sich allein Entzündungen reduzieren kann. Die gesamte Ernährung, das Bewegungsverhalten und andere Lebensstilfaktoren (z. B. der Verzicht auf Zigaretten) beeinflussen, wie gut chronische Entzündungen im Körper bekämpft werden.

Karotten enthalten jedoch einen Nährstoff, der stark antioxidativ wirkt und gleichzeitig für die orange Farbe verantwortlich ist. Dieser wirkungsvolle Pflanzenfarbstoff ist auch als Beta-Carotin bekannt und kommt in orangefarbenen Karotten reichlich vor. Wie genau hilft Beta-Carotin also bei der Bekämpfung von Entzündungen? Antioxidantien reduzieren Entzündungen, indem sie freie Radikale neutralisieren.

Freie Radikale sind schädliche Moleküle, die sich in Zellen ansammeln und die DNA sowie lebenswichtige Proteine im Körper schädigen können. Werden diese DNA- und Proteinschäden im Laufe der Zeit nicht repariert, können sie zu einem erhöhten Risiko für chronische Krankheiten wie Krebs und Herzerkrankungen führen.

Beta-Carotin ist eine Vorstufe von Vitamin A, d. h., der Körper kann durch die Aufnahme von Beta-Carotin selbst Vitamin A bilden, im Gegensatz zur direkten Aufnahme von Vitamin A aus der Nahrung. Vitamin A kann direkt aus bestimmten Lebensmitteln (vor allem tierischen Ursprungs) aufgenommen oder im Körper durch die Aufnahme der für die Bildung des Vitamins notwendigen Bestandteile, wie z. B. Beta-Carotin, hergestellt werden.

Ein weiterer Vorteil von Vitamin A? Vitamin A spielt auch eine Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems. Wenn das Immunsystem in Topform ist, kann der Körper Entzündungen schnell bekämpfen. Und das wiederum senkt das Risiko chronischer Entzündungen.